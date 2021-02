E’ grazie ad un progetto del GAL- Luoghi del Mito’’ (Intervento 4.1 “la rete percettivo/testimoniale del parco rurale delle gravine”) di 95.000 € se muretti a secco, pulizia generale della viabilità, ripristino pavimentazione, faretti segnapasso e staccionata riqualificheranno l’ antico sentiero di Via San Giovanni presso il Rione Rivolta della gravina di Ginosa.

Lo rende noto l’Amministrazione di Ginosa con un apposito comunicato stampa.

<<Siamo di fronte a una sorta di mosaico: tassello dopo tassello, intervento dopo intervento, il lavoro svolto sta restituendo l’immagine che il nostro centro storico e antico merita e che vogliamo condividere col mondo – hanno dichiarato il Sindaco di Ginosa Vito Parisi e l’Assessore Emiliana Bitetti – grazie a questi interventi sarà possibile dare nuovo lustro a un autentico pezzo di storia del nostro territorio. Via San Giovanni è tra le principali strade di accesso allo splendido Villaggio Rupestre di Rivolta con il suo sistema di case-grotta interamente scavate nella roccia. Un sito unico, che deve essere pienamente accessibile, in modo da essere scoperto e riscoperto.

Il processo di riqualificazione del Villaggio Rivolta è iniziato lo scorso anno, con la totale sostituzione della palizzata lungo l’intero percorso e il rifacimento dell’ingresso in Via Belledonne. Da allora, non si è mai fermato.

E l’orgoglio è doppio, anzi quadruplo, visti gli ulteriori tre progetti da parte di associazioni ginosine finanziati dal GAL con le altre misure, che abbracciano sia il paesaggio rupestre, che quello costiero del nostro territorio.

Attraverso l’impegno da parte di pubblico e mondo associativo, è possibile creare una rete concreta e sinergica, caratterizzata da interventi in grado di incidere, di creare consapevolezza nelle persone delle bellezze di cui Ginosa e Marina di Ginosa sono ricche e di modificare positivamente il rapporto con esse.

Quello intrapreso è un percorso di emancipazione culturale, di cambiamento, che lentamente sta mostrando i suoi frutti>>.