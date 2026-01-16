GINOSA, INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI

Si è svolta il 15 gennaio presso la Sala Consiliare del Comune di Ginosa la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale dei Bambini e delle Bambine. Istituito per la prima volta nel 2024, si tratta di uno strumento innovativo per dare vita a progetti e idee dei più giovani, spronando gli adulti e gli amministratori a collaborare per concretizzare iniziative sulla base delle loro esigenze.

Durante la prima seduta vi è stato il giuramento dei 21 consiglieri eletti (5 in più rispetto allo scorso anno a seguito della modifica del regolamento per garantire maggiore rappresentanza). Tutti frequentano dalla 5^ elementare alla 2^ media.

Presenti il Sindaco di Ginosa Vito Parisi, il Presidente del Consiglio Comunale Giorgio Acquasanta, l’Assessore Vera Santoro, il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre, consiglieri e assessori comunali.

I consiglieri eletti a seguito delle votazioni svoltesi presso tutti gli Istituti Comprensivi di Ginosa e Marina di Ginosa sono:

Agostino Carlotta

Caponio Cristina

Carpignano Michele

Carrieri Asia

Cropano Di Cristo Sofia

D’Alconzo Gabriele

Ferrante Francesco

Lamalfa Paola

Malvani Carmen

Malvani Nicole

Masi Thiago

Nelli Antonio

Pavone Maria Sofia

Perrone Aurora

Pioggia Myriam

Ritucci Vittorio

Rizzi Alessandro

Sangiorgio Vito

Silvano Carlo

Squicciarini Pietro

Turi Enrico Maria

Dopo le candidature spontanee e le votazioni avvenute durante il Consiglio, il Sindaco eletto è Vito Sangiorgio, mentre il Vicesindaco è Carmen Malvani.

Per l’occasione, è stata regalata una copia della Costituzione Italiana a tutti i nuovi componenti del Consiglio Comunale.

Queste le deleghe per ciascun plesso:

Ambiente – Leone-Boschetti Alberti

Igiene – Morandi

Educazione – Deledda

Edilizia Scolastica – Calò

Cultura – San Giovanni Bosco

Sicurezza – L. Radice

<<Da oggi tocca a loro. Ventuno bambine e bambini hanno preso posto nel nuovo Consiglio Comunale dei Bambini – spiega l’Amministrazione Comunale – le loro idee e le loro proposte entreranno ufficialmente nel modo in cui la città viene pensata e organizzata. Non sono solo i cittadini di domani, ma quelli di oggi.

Da oggi tocca anche a loro prendere iniziative, confrontarsi, immaginare come potrebbero essere le strade, le piazze, le scuole, i parchi. E noi adulti abbiamo un compito semplice ma importante: prestare attenzione, rispondere e tradurre insieme quelle idee in progetti concreti.

Da oggi tocca a loro scoprire cosa significa partecipare, responsabilizzarsi e far valere la propria voce e muovere il primo passo di un percorso che non è simbolico, ma concreto: un percorso in cui le nuove generazioni diventano protagoniste.

Un ringraziamento va alle famiglie, ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e ai consiglieri che li hanno preceduti per l’entusiasmo e per l’impegno dimostrati».