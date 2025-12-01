Ginosa: incontro pubblico sui risultati del progetto Educativa di Strada

Il prossimo 3 dicembre, in occasione dell’ultima giornata del Servizio di Educativa di Strada attivo nel territorio di Ginosa, si terrà un incontro pubblico aperto alle istituzioni e alla comunità. L’iniziativa avrà luogo a partire dalle ore 17,00 presso la Sala Congressi della Community Library in Corso Vittorio Emanuele II, 95 – Ginosa.

All’appuntamento prenderanno parte il Sindaco Vito Parisi, l’Assessora Damiana Esther Sansolino, il Servizio Sociale Professionale (SSP) di Ginosa, i referenti delle scuole del territorio e i titolari delle attività commerciali che hanno ospitato e sostenuto le azioni progettuali durante l’anno.

L’incontro nasce con l’obiettivo di condividere i risultati del servizio, presentando:

il numero e la tipologia delle persone intercettate durante le attività sul territorio;

gli esiti dei questionari somministrati;

una sintesi delle azioni svolte nelle scuole, negli spazi pubblici e nelle attività commerciali partner.

Sarà un momento di confronto e restituzione per raccontare ciò che è stato realizzato, valorizzare il lavoro di rete e riflettere sui bisogni emersi. L’iniziativa vuole inoltre offrire uno spazio di ascolto reciproco, utile a individuare nuove priorità di intervento e rafforzare la collaborazione tra istituzioni, scuole e comunità locale.

Un’occasione per guardare insieme al futuro del territorio, a partire dalle esperienze e dalle voci raccolte sul campo.

