Ginosa incontro informativo su nuovi progetti del Servizio Civile Universale

Partiranno da settembre i progetti legati al Servizio Civile Universale presso il Comune di Ginosa che per l’occasione organizza un momento formativo.

Di seguito la nota dell’Ente con tutti i dettagli:

Lunedì 9 marzo, alle ore 18.30, si terrà presso la Community Library un incontro informativo aperto alla cittadinanza dedicato alla presentazione dei nuovi progetti di Servizio Civile Universale che saranno attivati presso il Comune di Ginosa a partire da settembre 2026.

L’appuntamento sarà un’occasione utile per illustrare nel dettaglio contenuti, modalità di partecipazione e opportunità offerte dal bando 2026, che prevede 20 posti complessivi per giovani tra i 18 e i 28 anni.

Interverranno:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa

Luca Melchiorre – Consigliere con delega alle Politiche Giovanili

Marisa Tocci – Presidente AVIS

Durante la serata saranno inoltre presenti gli operatori volontari del Servizio Civile per fornire assistenza nella compilazione delle domande.

Il Comune di Ginosa ospiterà cinque progetti, articolati in diversi ambiti di intervento.

Spazio Giovani 2025 – 4 posti

Sportello dedicato ai giovani con orientamento su lavoro e formazione, supporto CV e ricerca attiva, organizzazione di eventi e seminari, gestione comunicazione e social, raccordo con PCTO e tirocini.

Semi di solidarietà 2025 – 2 posti

Attività legate all’agricoltura sociale: informazione su bandi e opportunità, orti scolastici e sociali, laboratori didattici, iniziative socio-culturali e promozione dei prodotti tipici.

Storie in Comune 2025 – 6 posti

Supporto alle attività della biblioteca e del sistema documentale, promozione della lettura, laboratori ed eventi culturali, visite con le scuole e sostegno scolastico non specialistico.

Connessioni sociali 2025 – 4 posti

Servizi di supporto ad adulti e anziani: orientamento ai Servizi Sociali, aiuto nelle pratiche quotidiane, trasporto sociale (ove disponibile), iniziative contro l’isolamento e attività socio-culturali.

Aula Natura 2025 – 4 posti

Educazione ambientale e mobilità sostenibile nelle scuole, Piedibus, sensibilizzazione su qualità dell’aria e sostenibilità, monitoraggio del territorio e campagne informative.

L’incontro del 9 marzo sarà un momento di approfondimento e confronto aperto, rivolto in particolare ai giovani interessati e alle loro famiglie, per conoscere da vicino un’opportunità di crescita personale e professionale al servizio della comunità.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma DOL (Domanda On Line), accessibile da PC, tablet e smartphone al link:

https://domandaonline. serviziocivile.it

Tutte le informazioni relative al bando sono disponibili sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale:

https://www. politichegiovanili.gov.it/ comunicazione/news/2026/2/ bando-ordinario-2026/