Ginosa, in scena “La stanza di Agnese”: il teatro civile rende omaggio a Paolo Borsellino

Un intenso viaggio nella memoria, tra affetti familiari, senso dello Stato e lotta alla mafia. È quanto propone “La stanza di Agnese”, lo spettacolo teatrale di e con Sara Bevilacqua, con drammaturgia di Osvaldo Capraro, in programma lunedì 27 luglio 2026 nella suggestiva cornice di Piazza Orologio, nel cuore del centro storico di Ginosa.

L’evento rientra nel cartellone estivo “Che Estate!”, promosso dal Comune di Ginosa, e si svolge con il patrocinio di Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione.

Lo spettacolo racconta la figura del giudice Paolo Borsellino attraverso un punto di vista intimo e inedito: quello della moglie Agnese Piraino Leto, che ripercorre la vicenda umana, familiare e professionale del magistrato assassinato dalla mafia il 19 luglio 1992.

La narrazione prende avvio nel 2010. Agnese, ormai gravemente malata, riceve una telefonata dall’ex Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. Da quel momento si apre un intenso percorso nei ricordi: il primo incontro con Paolo, il matrimonio, la nascita dei figli, gli anni vissuti accanto al pool antimafia insieme a Giovanni Falcone, il legame con gli uomini della scorta e i sacrifici imposti da una vita dedicata alla ricerca della verità e della giustizia.

Più che un monologo, “La stanza di Agnese” si sviluppa come un dialogo continuo tra Agnese e Paolo, che attraversa il tempo e la memoria. Uno scambio fatto di tenerezza, ironia, dolore e indignazione, capace di restituire non solo il magistrato simbolo della lotta alla criminalità organizzata, ma anche l’uomo, il marito e il padre che, nonostante il peso delle responsabilità e delle minacce, sapeva mantenere viva l’umanità nei rapporti con la famiglia e con i colleghi.

Lo spettacolo è una produzione di Meridiani Perduti Teatro, realizzata con il supporto di TRAC – Centro di Residenza Teatrale Pugliese, con il sostegno di Factory Compagnia Transadriatica e in sinergia con la Scuola di Formazione Antonino Caponnetto.

La rappresentazione, ospitata in uno dei luoghi più caratteristici e identitari del centro storico di Ginosa, offrirà al pubblico una serata di teatro civile capace di coniugare emozione, memoria e impegno. Un’occasione per riflettere sul valore della legalità, sul sacrificio di chi ha combattuto la mafia e sull’importanza di custodire e trasmettere alle nuove generazioni l’eredità morale lasciata da Paolo Borsellino e da tutte le vittime delle organizzazioni mafiose.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.