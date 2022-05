Farev rete all’insegna di un buon libro. E’ una opportunità da prendere al volo grazie all’iniziativa messa in campo, anche per l’anno 2022 dal Comune di Ginosa, Biblioteca Civica Ginosa & Marina e i settori Cultura, Pubblica Istruzione, Beni Culturali e Servizi Sociali, dal titolo “Il Maggio dei Libri”.

Una serie di eventi in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e associazioni, tra mostre, laboratori e presentazione di libri a Ginosa e Marina di Ginosa.

<<Anche quest’anno vogliamo promuovere una iniziativa lodevole come “Il Maggio dei Libri’’ – dichiara l’Assessore alla Cultura Vera Santoro – attraverso una serie di stimolanti iniziative, rivolte soprattutto ai più giovani, per riscoprire l’importanza del libro, custode indiscusso del sapere e della conoscenza, e il piacere della lettura, capace di condurre in mondi lontani e rivelare nuovi orizzonti.

Nata nel 2011 con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile, Il Maggio dei Libri è una campagna nazionale che invita a portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per intercettare coloro che solitamente non leggono ma che possono essere incuriositi se stimolati nel modo giusto.