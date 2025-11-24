Ginosa: il Gran ballo delle debuttanti in “grande Stile”

Si è svolta nella splendida cornice de Il Gattopardo Ricevimenti di Altamura (Bari), il Gran ballo delle debuttanti, un evento ideato e progettato dalla stilista internazionale Carmen Clemente, in collaborazione con Daniela Corti Event Planner e con Nunzio Laudadio dei Panama Band Bari.

È da oltre vent’anni che la stilista Carmen Clemente di Ginosa coltiva questo sogno: portare in Puglia il prestigioso Gran ballo delle debuttanti, e dopo anni di collaborazioni con importanti brand del settore moda tra Roma e Torino, questo progetto ha preso finalmente forma in Puglia.

Un appuntamento che ha saputo coniugare eleganza, tradizione, arte e formazione, riportando al centro il valore delle buone maniere, del galateo e del bon ton.

Un’edizione dedicata al ritorno del buon comportamento, tema scelto per questa edizione, ha puntato sul recupero dell’etichetta e dello stile comportamentale nelle nuove generazioni.

Le debuttanti sono state infatti preparate dal maestro Thomas Mastroianni, esperto di galateo e bon ton, che ha guidato le ragazze in un percorso formativo dedicato alle regole, al portamento e alla raffinatezza del gesto.

Il Gran ballo delle debuttanti diventa così un messaggio di ritorno ai valori affettivi, un’occasione per ribadire l’importanza della famiglia, della cura e dell’attenzione reciproca, una tradizione che non si limita a essere celebrata, ma che quest’anno si è fatta esempio concreto di unità, partecipazione e amore.

Gli abiti indossati dalle debuttanti, firmati dalla stilista Carmen Clemente, hanno impreziosito una serata dall’atmosfera scenografica, unitamente alle acconciature di Anna e Tonino, Carmela Scorpati e il suo staff di Ginosa, resa ancora più suggestiva dalle performance musicali della Panama Band, che ha accompagnato i momenti più emozionanti dell’evento.

Arte, musica, danza: un intreccio di talenti.

Un ruolo speciale è stato affidato all’arte: l’artista emozionale Giusy Tamburrano ha realizzato dal vivo un’opera dedicata all’evento e ha dipinto un bustino scenografico realizzato dalla stilista Carmen Clemente, messo a disposizione per una raccolta fondi a favore dell’associazione Le Divine del Sud condiviso anche dalla giornalista Francesca Rodolfo, regalando ai presenti un momento di grande intensità e creatività.

Tra gli ospiti d’onore del Gran ballo delle debuttanti il principe David Vallarelli Braccio D’Oria.

Emozionante è stata la performance degli Sbandieratori di Altamura che hanno portato tradizione, colore e spettacolarità; applauditissima anche l’Associazione Costumi d’Epoca che, con la sua sfilata storica, ha donato all’evento un fascino unico e senza tempo.

La scuola di ballo di Noicattaro New Time Dance 2, partner dell’evento, ha curato la preparazione coreografica delle debuttanti, accompagnandole con professionalità fino alla presentazione ufficiale.

Il Gran ballo delle debuttanti è un abbraccio tra tradizione e futuro: vedere queste ragazze crescere, imparare e mettersi in gioco con eleganza e disciplina è il regalo più bello; questo evento non è solo una festa, ma un percorso educativo che forma il cuore, la mente e il carattere.

Il Gran ballo delle debuttanti si conferma un appuntamento capace di unire generazioni, arti e competenze, regalando al territorio un momento di valore culturale ed estetico; l’organizzazione è già al lavoro per la prossima edizione, con l’obiettivo di ampliare ulteriormente il progetto formativo dedicato ai giovani.

