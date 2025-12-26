Ginosa, il 29 dicembre la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Comunali

“Premiare l’impegno costante e sostenere concretamente il percorso scolastico delle giovani eccellenze del territorio. Con questo obiettivo, l’Amministrazione Comunale di Ginosa annuncia, con una nota “la cerimonia di consegna delle Borse di Studio Comunali, che si terrà lunedì 29 dicembre 2025, alle ore 18:30, presso la Community Library. L’iniziativa, viene proposta per il secondo anno consecutivo con forza dall’Amministrazione come strumento fondamentale di sostegno allo studio. Le borse di studio non rappresentano solo un riconoscimento economico, ma un investimento strategico nel capitale umano della comunità, volto a favorire il buon andamento dei percorsi scolastici. La cerimonia assume anche quest’anno un valore simbolico ancora più profondo: le borse di studio sono infatti intitolate a illustri cittadini e figure che hanno segnato la storia e la cultura della nostra comunità. Un ponte ideale tra le radici di Ginosa e Marina di Ginosa e le nuove generazioni. I premi saranno conferiti in memoria di:

Giovanni Avarello

Vito Biancofiore

Anna Maria Cossu

Pietro D’Amelio

Maria Giannini

Benito Lomagistro

Francesco Siragusa

Maria e Clara Tucci.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.