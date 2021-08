Come di consueto ogni giovedì, nuovo appuntamento con “Film on the Beach’’. Il 12 agosto, presso il Lido La Baita a Marina di Ginosa, ci sarà la proiezione del lungometraggio “Figli’’ di Giuseppe Bonito, con Valerio Mastandrea e Paola Cortellesi.

Ingresso gratuito.

“Film on the Beach’’ è la rassegna cinematografica in programma presso i lidi di Marina di Ginosa ogni giovedì fino al 26 agosto, rientrante nel cartellone degli eventi estivi “Cultura e Paesaggio’’.

L’Associazione Scorribande Culturali, in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Ginosa, con Cinergia e BeSound, propone un cinema itinerante fra i lidi di Marina di Ginosa.

TRAMA “FIGLI’’

Sara e Nicola sono sposati da tempo, hanno una bambina di sei anni e sono molto innamorati. Inoltre, entrambi hanno una vita professionale appagante. L’arrivo del secondo figlio, però, rompe l’equilibrio della loro vita perfetta.

𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦

In base alle nuove disposizioni di legge è necessaria la 𝗖𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘃𝗲𝗿𝗱𝗲 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵 (𝗚𝗥𝗘𝗘𝗡 𝗣𝗔𝗦𝗦).

Per accedere all’evento, sarà 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 esibire il Green Pass in digitale o su carta, unitamente ad un documento d’identità.