Ginosa: Festival del Sociale

Dal 14 dicembre al 29 marzo 2026 l’Amministrazione Comunale di Ginosa, attraverso l’Assessorato alle Politiche Sociali, lancia la prima edizione del “Festival del Sociale”, una rassegna artistica e culturale dedicata alla sensibilizzazione e all’informazione su temi di rilevanza sociale.

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che la sensibilizzazione su tematiche sociali rappresenta un processo fondamentale per informare, educare e favorire il benessere della comunità.

La comunicazione sociale, per sua natura, trova in arte, cultura e intrattenimento strumenti efficaci per raggiungere un pubblico eterogeneo. Per questo motivo il “Festival del Sociale” prevede un ricco programma di appuntamenti, tra spettacoli teatrali e musicali, letture, laboratori, attività educative, momenti di approfondimento e percorsi formativi.

La rassegna sarà rivolta ai minori, alle famiglie, alla comunità educante, ai professionisti del settore sociale e sanitario, nonché all’intera cittadinanza. Le iniziative, organizzate anche in collaborazione con le scuole e le realtà socio-educative del territorio, offriranno occasioni di aggregazione, riflessione personale e confronto comunitario su temi quali genitorialità, tutela dei minori, disabilità, invecchiamento attivo e inclusione sociale.

La presentazione del calendario si terrà venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17,00 presso la Community Library di Ginosa, in c.so Vittorio Emanuele II.

«Con il Festival del Sociale – dichiarano il Sindaco Vito Parisi e l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino – intendiamo offrire alla comunità un’occasione di dialogo e partecipazione, valorizzando il ruolo della cultura come strumento di inclusione, crescita e coesione sociale. È un primo passo verso un percorso condiviso di attenzione e cura verso i bisogni delle persone e delle famiglie».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.