Ginosa, Festival del Sociale. “Quando il talento fa rumore”: recital pianistico di Davide Santacolomba

Un nuovo appuntamento arricchisce il Calendario del Festival del Sociale promosso dal Comune di Ginosa.

Il 16 gennaio 2026, nella suggestiva cornice della Chiesa di San Martino Vescovo, si terrà il recital pianistico “Quando il talento fa rumore”, con protagonista il pianista e compositore Davide Santacolomba.

L’evento propone un percorso musicale intenso e profondamente contemporaneo, capace di intrecciare arte, interiorità e dimensione sociale.

La prima parte del concerto è dedicata alle composizioni originali tratte dall’album “Desiderio. La voce dell’anima”, un ciclo di brani concepiti durante il periodo della pandemia. Musiche nate dal silenzio e dall’isolamento, che danno voce alle emozioni invisibili: paure, sogni, nostalgia, speranza e desiderio di rinascita. Il desiderio, inteso come forza generativa e motore dell’anima, rappresenta il filo conduttore dell’intero progetto artistico.

La seconda parte è dedicata alle musiche di Philip Glass, con l’esecuzione di The Truman Sleeps, tratto dalla colonna sonora del film The Truman Show, e di alcuni Etudes for Piano. Opere che incarnano una visione musicale fondata sulla ripetizione, sulla tensione progressiva e su un messaggio universale di resilienza, perseveranza e consapevolezza.

Davide Santacolomba, pianista e compositore, sviluppa una ricerca musicale che unisce scrittura originale e interpretazione, muovendosi tra musica contemporanea, minimalismo e linguaggi cinematografici. La sua attività artistica è caratterizzata da un forte interesse per il rapporto tra musica ed esperienza interiore, con progetti che indagano il silenzio, il tempo e la dimensione emotiva del suono. Ha presentato i suoi lavori in contesti concertistici e culturali, distinguendosi per un approccio espressivo intenso e personale.

Inserito nel contesto del Festival del Sociale, il recital si configura come un momento di ascolto e riflessione, in cui la musica diventa linguaggio capace di raccontare l’esperienza collettiva, le fragilità e le possibilità di riscatto dell’essere umano.

