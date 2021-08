“Siamo consapevoli che vi sono numerose vie che necessitano di manutenzione a Ginosa e Marina di Ginosa. Abbiamo avuto modo di constatarne lo stato durante i sopralluoghi fatti per i primi quattro lotti avviati. Molte di esse, non hanno mai visto interventi di riqualificazione sin da quando sono state asfaltate la prima volta. Per queste ragioni, abbiamo già pianificato nuovi lavori attraverso la Delibera di Giunta n.172, utilizzando il finanziamento di € 736.913,61 in favore del Comune di Ginosa e i residui di somme non ancora erogate a seguito dei mutui contratti con Cassa Depositi e Prestiti per i precedenti quattro lotti”

E’ quanto dichiara il Sindaco di Ginosa Vito Parisi che aggiunge: “Assieme all’Assessore Nunzio Ricciardi e agli uffici comunali di competenza abbiamo dato priorità a determinate vie, tenendo anche conto delle segnalazioni da parte dei cittadini. Molte di esse sono importanti arterie di collegamento. L’elenco provvisorio prevede:

• Via Isola Caprera;

• Via Mirti;

• Via Olmo;

• Via Noci;

• Via Monte Cappuccio;

• Via I Fornace;

• Via Tintorie;

• Via Brindisi;

• Via Lecce;

• Via Apollo;

• Via Lumumba;

• Via E. De Nicola;

• Via A. De Gasperi;

• Via G. Ungaretti;

• Via Vito D’Alconzo; (C.da Pescarella);

• Via Matteotti;

• Via XXIV Maggio;

• Via A. Boito;

• Via Puglie;

• Via Roma;

• Via Lucania;

• Via Matera;

• Via Montescaglioso;

• Via Ugo La Malfa;

• Via Giovanni Amendola;

• Via Piersanti Mattarella;

• Via Don Luigi Orione.

Per quanto riguarda Marina di Ginosa, vi sono ancora dei cantieri attivi e i lavori futuri saranno programmati in base a essi. La precedenza sarà data al rifacimento completo della viabilità di accesso al CCR (Isola Ecologica) sia da Viale Trieste che da Viale Italia.

Inoltre, si provvederà al ripristino parziale e/o completo dei manti stradali maggiormente ammalorati, oggetto di segnalazione di cittadini, e non ricompresi negli interventi di manutenzione in corso di realizzazione dei lotti della zona Nord e Sud.”

“Dopo essere intervenuti su numerose strade secondarie che necessitavano di manutenzione, andiamo a estendere i cantieri degli asfalti alle vie più centrali – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici Nunzio Ricciardi – nella scelta delle vie in cui intervenire, abbiamo tenuto conto in particolar modo delle molteplici segnalazioni da parte dei cittadini che ci sono pervenute nei mesi scorsi. Tutto ciò rientra in un lavoro di programmazione ben preciso che stiamo rispettando e a cui si sta dando seguito, iniziato con il rifacimento di tantissime strade secondarie che non erano mai state interessate da lavori simili. Ora, passiamo a quelle più centrali e a quelle rimaste fuori dai primi quattro cantieri”.