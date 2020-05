Rinvio del pagamento di Tosap, imposta di soggiorno e di pubblicità e pubbliche affissioni al 30 settembre 2020, azzeramento del costo di costruzione e oneri di urbanizzazione per gli interventi edilizi del centro storico, avviso pubblico per l’affidamento della “struttura giallo-blu’’: sono questi i primi importanti interventi approvati oggi dalla Giunta Comunale.

La proroga del termine per la definizione di IMU e TARI è fissata al 31 luglio, ma gli avvisi di pagamento arriveranno solo dopo il 30 settembre 2020, con misure adeguate alle categorie più colpite e rateizzazione.

Queste misure rientrano in un macro piano che prende il nome di “GINOSA | e | MARINA | r | START’’, ovvero Ginosa e Marina di Ginosa ripartono.

Bellezza, innovazione, natura e sicurezza: sono questi i macro temi del momento su cui l’Amministrazione Comunale di Ginosa sta focalizzando la propria attenzione sin dall’inizio della fase 2.

Il lavoro quotidiano di tutta la Giunta Comunale si sta articolando attraverso diversi incontri in videoconferenza con esperti di settore per la creazione di nuovi progetti che favoriscano la ripresa di Ginosa e Marina di Ginosa. Ampio spazio al dialogo anche con imprenditori, commercianti e artigiani per ascoltare le loro esigenze.

<<Ginosa e Marina di Ginosa sono pronte a ripartire – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – la graduale riaccensione dei motori coincide con progetti e misure mirate, volte a favorire tutte le categorie.

Progetti già discussi e condivisi troveranno concretezza in questa fase, anche grazie alle recenti disposizioni che il Governo ha messo in campo.

Nelle ultime ore abbiamo avuto modo di ascoltare personalmente addetti dei settori turistici e commerciali. C’è molta voglia di fare fronte comune e affrontare la ripartenza in maniera sinergica e concreta.

Dalla prossima settimana partiranno ulteriori incontri con personalità e professionisti dei diversi settori per dare vita a nuove strategie e trovare soluzioni. Ringrazio personalmente l’Assessore alle Politiche Tributarie Domenico Gigante e i componenti della Giunta per l’impegno profuso in questi giorni. Ginosa e Marina di Ginosa devono ripartire e ripartiranno>>.

