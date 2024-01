Ginosa e il “Teatro per le famiglie”

Prosegue la programmazione della nuova rassegna del Comune di Ginosa “TEATRO PER FAMIGLIE”. Una serie di spettacoli di qualità con rappresentazioni di compagnie teatrali professionistiche nazionali, accompagneranno fino ad aprile i bambini e le loro famiglie a teatro.

La rassegna è curata dall’associazione Molino d’Arte.

Domenica 14 gennaio 2024 al Teatro Alcanices di Ginosa andrà in scena “IL BRUTTO BRUTTO ANATROCCOLO’’, Compagnia Proscenio Teatro (Fermo)

Sipario: 17,30

Posto unico 3 €

Sono trascorsi esattamente trent’anni da quando nella “Fattoria del Sole Nascente”, situata nel ridente e tranquillo paese di “Poggiocalmo”, avvenne quell’eccezionale covata che vide la schiusa di ben sette uova. L’evento, più unico che raro, coinvolse milioni di spettatori, che incollati davanti al piccolo schermo, seguirono giorno dopo giorno la più grande nascita che si fosse mai verificata nel paese. Migliaia di persone si recarono alla Fattoria per congratularsi con Mamma Anatra Fernanda. La successiva schiusa raffreddò gli entusiasmi, e il settimo nato, tutto nero, fu sottoposto alla prova dello stagno, poiché ritenuto un tacchino e non un anatroccolo come i suoi fratelli. La prova fu superata, ma nonostante questo, la vita per lui fu subito in salita. Da quel giorno sono trascorsi trent’anni, la televisione ricorda l’evento chiedendosi dove fosse finito quel piccolo esserino scappato in un mondo che non aveva mai visto, nè conosciuto. Quel piccoletto è diventato grande e con la forza di volontà è arrivato ad essere un valente Capitano di Marina. Nel suo splendido vestito bianco oggi pattuglia il Mediterraneo cercando di salvare altri brutti anatroccoli scappati da Fattorie dove la vita è diventata impossibile.