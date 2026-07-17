Ginosa, doposcuola e corsi di lingua italiana: pubblicato l’avviso pubblico per sostenere il percorso scolastico dei minori e favorire l’inclusione

Il Comune di Ginosa ha approvato un nuovo avviso pubblico per la realizzazione di attività di doposcuola e di insegnamento della lingua italiana per le annualità 2026 e 2027.

L’iniziativa nasce dalla necessità di rafforzare il sostegno educativo rivolto ai minori, sia italiani che stranieri, contrastare le difficoltà di apprendimento e offrire maggiori opportunità alle famiglie di Ginosa e Marina di Ginosa.

Le attività comprenderanno percorsi di doposcuola, sostegno allo studio e potenziamento della lingua italiana rivolti ai minori italiani e stranieri che frequentano la scuola primaria e secondaria. Saranno inoltre realizzati corsi di italiano destinati alle donne straniere residenti sul territorio.

L’avviso pubblico è rivolto agli Enti del Terzo Settore, che metteranno a disposizione personale qualificato e lavoreranno in raccordo con le scuole, i Servizi sociali e le famiglie.

L’iniziativa rappresenta un investimento concreto nelle politiche educative e di inclusione e punta a costruire una rete territoriale ancora più forte, capace di accompagnare i ragazzi nel percorso scolastico e di sostenere le persone che incontrano maggiori difficoltà linguistiche e relazionali.

Attraverso questo intervento, il Comune di Ginosa intende mettere a disposizione nuovi strumenti di apprendimento, autonomia e inclusione, rafforzando la collaborazione tra istituzioni, scuole, famiglie ed Enti del Terzo Settore.

Le domande potranno essere presentate tramite PEC all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio del 31 agosto 2026 alle ore 12.00, secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ginosa.

Tutti i dettagli al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Avvisi/AVVISO-PUBBLICO-PER-LA-REALIZZAZIONE-DI-ATTIVITA-DI-DOPOSCUOLA-E-INSEGNAMENTO-DELLA-LINGUA-ITALIANA-PER-DONNE-STRANIERE-E-MINORI-ITALIANI-E-STRANIERI

«Questo avviso pubblico va esattamente in una direzione: investire sull’educazione e sull’inclusione, partendo dai bisogni concreti delle famiglie, dei ragazzi e di chi vive maggiori difficoltà linguistiche o scolastiche – spiega il Sindaco Vito Parisi – come Amministrazione comunale abbiamo scelto di investire e proporre dei percorsi di doposcuola e di insegnamento della lingua italiana perché crediamo che il diritto allo studio, l’accesso alla conoscenza e la possibilità di sentirsi parte della comunità non debbano restare princìpi astratti, ma diventare servizi, progetti e opportunità reali.

È una scelta politica precisa: rafforzare la rete educativa del territorio, sostenere le famiglie, valorizzare il ruolo degli Enti del Terzo Settore e costruire una città più coesa e più capace di accompagnare ogni persona nel proprio percorso di crescita».

«La conoscenza della lingua italiana è uno degli strumenti principali per sentirsi davvero parte di una comunità – aggiunge l’Assessore alle Politiche Sociali Dania Sansolino – quando comunicare diventa difficile, anche le azioni più semplici, come accedere ai servizi, seguire il percorso scolastico dei propri figli o costruire nuove relazioni, possono trasformarsi in ostacoli e generare isolamento.

Con questo avviso vogliamo intervenire su più livelli: da un lato attraverso percorsi di insegnamento della lingua italiana, dall’altro con attività di doposcuola e sostegno allo studio rivolte ai minori, italiani e stranieri, che hanno bisogno di essere accompagnati nel loro percorso scolastico. Il doposcuola non è soltanto un aiuto nei compiti, ma uno spazio educativo, di relazione e di crescita, capace di prevenire difficoltà, fragilità e forme di esclusione.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha scelto di investire 60mila euro in questa misura, offrendo strumenti concreti per favorire autonomia, apprendimento, partecipazione e socialità.

Imparare la lingua e poter contare su un supporto educativo significa avere maggiori possibilità di vivere pienamente il territorio, affrontare con più serenità il percorso scolastico e contribuire alla crescita della comunità».

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.