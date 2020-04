E’ online il modulo per richiedere i buoni alimentari e di prima necessità destinati alle fasce di cittadini che si trovano in difficoltà durante questa fase emergenziale dovuta al Covid-19. La domanda può essere compilata in tutti i suoi campi e inviata direttamente dal proprio PC o smartphone grazie all’apposita piattaforma di cui il Comune si è dotato.

Questo il link: https://sitopa.it/servizionline/ginosa/

Potranno fare richiesta coloro che versano in reali condizioni di necessità. Ulteriori elementi di valutazione della domanda sono indicati nel modulo. Per eventuali chiarimenti sono attivi i numeri 0998290291, 0998290292, 0998290293 e l’indirizzo e-mail ginosa.andratuttobene@gmail.com.

Il termine ultimo per presentare domanda dei buoni è fissato alle ore 12,00 del 10 aprile 2020. Dopo tale data, sarà comunque possibile trasmettere la richiesta per beneficiare di nuove eventuali assegnazioni.

<<Dopo aver soddisfatto le primissime richieste di aiuto con i buoni spesa e i pacchi alimentari destinati a oltre 160 famiglie tra Ginosa e Marina di Ginosa, adesso estendiamo i sussidi a una fascia più ampia di persone – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – si tratta di un fondo di emergenza alimentare per chi non può provvedere autonomamente al proprio approvvigionamento. La somma per individuo sarà pari a 100 euro, con una cifra erogabile massima di 600 euro per nucleo famigliare.

Potranno presentare domanda tutti coloro che, per effetto dell’emergenza sanitaria, hanno difficoltà a garantire il proprio fabbisogno alimentare. Per questo, potranno inoltrare il modulo anche i piccoli imprenditori che con la chiusura temporanea delle proprie attività si sono trovati in evidenti difficoltà. Il contributo è una tantum, ma in base alle disponibilità, al protrarsi del periodo emergenziale e all’assegnazione di nuove risorse, non si esclude anche un secondo contributo.

La domanda è compilabile e inoltrabile dal singolo cittadino o ricorrendo all’ausilio del proprio consulente di fiducia o dei patronati.

E’ stato pubblicato, inoltre, un avviso pubblico rivolto proprio alle attività economiche che vorranno accettare i buoni. In questo modo si darà nuovo impulso agli esercizi esclusivamente con sede a Ginosa e Marina di Ginosa. La scadenza è fissata per il 9 aprile alle ore 12,00.

Si possono contattare questi numeri di telefono:

-0998290391

-0998290392

-0998290393