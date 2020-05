Sulle questioni legate all’ultimo Consiglio Comunale, alle modalità di svolgimento e alla gestione dello stesso, nonché ai relativi costi, il Gruppo di Maggioranza M5S di Ginosa ritiene doveroso che si faccia chiarezza e rispedisce le accuse al mittente.

Le linee guida INAIL, che disciplinano le misure di prevenzione sanitaria nel corso di questa emergenza, consigliano fortemente uno svolgimento dei Consigli in remoto tramite strumenti di videoconferenza. Questi strumenti, senza alcun costo per gli enti anche grazie a specifiche convenzioni stipulate con le piattaforme di servizio, utilizzati da migliaia di Comuni sin dagli inizi dell’emergenza, avrebbero permesso anche al Comune di Ginosa, qualora il Consiglio si fosse svolto interamente mediante videoconferenza, di mantenere gli stessi costi dei Consigli pre-emergenza.

E invece, nonostante in una capigruppo sia stato presentato l’atto di convenzione tra Anci e una piattaforma di videomeeting che rendeva disponibile gratuitamente lo strumento agli enti pubblici, alcuni esponenti di Minoranza hanno ribadito la loro volontà di essere presenti in Sala Consiliare, concordando quindi con la Presidente la modalità mista, che ovviamente ha richiesto maggior impegno in termini di strumentazione, personale da impiegare, sanificazioni e, quindi, anche in termini economici.

Le modalità dell’adunata sono state stabilite da un apposito decreto del Presidente del Consiglio che ha richiesto la valutazione di specifici preventivi. L’analisi dei costi aveva già evidenziato che la modalità mista era non solo la più costosa, ma anche la più complessa da organizzare, visto che la sua implementazione ha obbligato anche lo slittamento della convocazione. La prima Conferenza dei Capigruppo risale al 5 maggio scorso.

Il rispetto delle prerogative di tutti i Consiglieri avrebbe dovuto tener conto in primis del buonsenso. Legittime le volontà di tutti i Consiglieri, ma il ruolo che ricopre il Presidente obbliga a operare delle scelte e a prendersi delle responsabilità.

Ci sono delle indicazioni ancora in vigore. I Consigli Comunali degli altri Comuni, anche a noi vicini, lo dimostrano. Persino i bilanci di previsione sono stati approvati in videoconferenza in questa fase. Quando una parte della Minoranza, dopo aver preteso di essere fisicamente presente in sala, cita altri Comuni per compararne solamente il costo delle adunanze, perché non evidenzia anche la scelta operata per la conduzione dei lavori da parte di tutti i partecipanti in videoconferenza?

Quale dovrebbe essere la colpa della Maggioranza? Aver scelto la linea assunta in tantissimi altri Consigli Comunali (all’unanimità) di condurre i lavori in videoconferenza per evitare qualsiasi rischio potenziale?

Riguardo poi alla gestione dei lavori da parte del Presidente del Consiglio Antonietta Rizzi, basta osservare la registrazione del Consiglio sul canale YouTube ufficiale del Comune di Ginosa per notare come non sia stata data la dovuta voce né ai Consiglieri di Maggioranza, né tantomeno agli Assessori. Anzi. A più riprese sono stati interrotti e a loro intimato di tacere con toni ostili, anche quando cercavano di far valere i propri diritti, senza la possibilità di rispondere nemmeno alle interrogazioni.

Inoltre, il Presidente Rizzi aveva con sè un dispositivo personale con cui controllare l’andamento del Consiglio anche attraverso la piattaforma digitale, con la visione completa di Consiglieri e Assessori connessi da casa. A tale piattaforma, era collegata una chat grazie alla quale Consiglieri e Assessori potevano richiedere il proprio intervento. Per sua stessa ammissione, il Presidente ha perso il collegamento, spento il computer prima ancora che il Consiglio stesso terminasse e non letto la chat, strumento imprescindibile per dare voce a chi era connesso da casa. Di fatto, non è stato tenuto conto delle diverse prenotazioni, segnalate in diretta anche dal Segretario Generale, degli esponenti della Maggioranza che avevano chiesto di intervenire.

Chi ha seguito lo streaming o la registrazione del Consiglio e ha assistito incredulo all’assurdo “spettacolo” , non si fa certo prendere in giro da comunicati stampa che strumentalizzano l’evidente realtà dei fatti.

E mentre le opposizioni continuano a parlare in politichese e a fare show, l’Amministrazione non sta perdendo tempo. Sindaco, Assessori e Consiglieri continuano a essere accanto a cittadini, imprenditori e associazioni, a portare avanti il programma politico e di contrasto all’emergenza legata al Covid-19 con azioni concrete.