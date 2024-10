Ginosa apre le candidature per il consiglio comunale dei bambini

Avvicinare i più piccoli alla vita amministrativa, alla conoscenza dei problemi di una città, alla risoluzione di essi per il bene di tutti i cittadini. E’ questo lo scopo del consiglio dei bambini e delle bambine di Ginosa.

Progetti e idee per spronare gli adulti a collaborare per concretizzare iniziative sulla base delle loro esigenze.

Dopo l’approvazione in Consiglio Comunale del regolamento che ne disciplina il funzionamento, è online l’avviso pubblico per poter presentare le candidature.

Chi può candidarsi?

Gli alunni che frequentano la classe 5^ Elementare, 1^ e 2^ Media di tutti gli Istituti Comprensivi di Ginosa e Marina di Ginosa.

L’avviso completo e il modulo da compilare sono disponibili al seguente link: https://www.comune.ginosa.ta.it/Novita/Avvisi/AVVISO-PUBBLICO-CANDIDATURA-CONSIGLIO-COMUNALE-DEI-BAMBINI-E-DELLE-BAMBINI

E’ possibile presentare le candidature entro il 5 novembre 2024.

La data delle votazioni per l’elezione dei candidati si svolgerà nelle rispettive scuole in una data che sarà successivamente comunicata attraverso i canali ufficiali.

Il Consiglio sarà costituito da 16 bambini/e che frequentano gli Istituti Comprensivi e i plessi di Ginosa e Marina di Ginosa, tutti equamente rappresentati. In seguito alle elezioni, vi sarà la nomina di un “Sindaco dei Bambini e delle Bambine’’ che, a sua volta, nominerà una “Giunta’’. Insieme, potranno elaborare proposte per migliorare la propria Città e lavorare in sinergia con l’Amministrazione Comunale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.