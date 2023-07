GINOSA, APPROVATO REGOLAMENTO PER LE BORSE DI STUDIO COMUNALI

Approvato durante il Consiglio Comunale del 27 luglio 2023 il regolamento per le Borse di Studio Comunali, uno strumento di sostegno per gli studenti meritevoli volto a premiarli e a favorire il buon andamento dei percorsi scolastici.

Tre le categorie dedicate ai borsisti: una per chi conclude le scuole superiori (con valutazione pari o superiore a 80/100) e si iscrive all’università, la seconda per chi già frequenta l’università (media universitaria pari o superiore a 26/30) e l’ultima per chi all’esame di stato ha ottenuto un voto compreso tra 60/100 e 69/100, ma ha voluto proseguire il percorso di studi iscrivendosi all’università ottenendo ottimi risultati (media pari o superiore a 26/30). Inoltre, per gli universitari che hanno lavorato durante gli studi, è previsto un punteggio aggiuntivo. Infine, bisognerà essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore risulti non superiore ad € 26.000.

L’avviso pubblico con tutti i requisiti, sarà pubblicato in autunno.<<Per la prima volta nel nostro Comune vengono introdotte delle borse di studio con le quali vogliamo offrire un valido strumento di sostegno agli studi rivolto a ragazze e ragazzi meritevoli – dichiara il consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre – abbiamo deciso di introdurre tre categorie dedicate ai borsisti proprio per permettere a più ragazzi di poter partecipare all’avviso pubblico.

A Ginosa e Marina di Ginosa ci sono tanti giovani che ottengono, sia alle scuole superiori, che all’università, risultati eccellenti. Ed è per questo che mediante queste borse di studio vogliamo premiare non solo il risultato, ma ciò che c’è dietro, ovvero impegno, dedizione e sacrifici, anche dal punto di vista economico, lavorativo e sociale>>. Dispiace, ma non sorprende, che dinanzi a una misura innovativa a favore delle nuove generazioni, non vi sia stata l’unanimità del Consiglio Comunale, dato che i gruppi consiliari di centrodestra si sono astenuti dal voto.