Ginosa: Approvato Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale

Il Comune di Ginosa ha tenuto una conferenza dei servizi per l’approvazione del Piano Sociale di Zona 2022-2024 dell’Ambito Territoriale Sociale.

Uno strumento di programmazione locale degli interventi e dei servizi socioassistenziali di cui i Comuni di Ginosa, in qualità di ente capofila, Laterza, Castellaneta e Palagianello si sono dotati.

Presenti gli amministratori dei Comuni, delegati e rappresentanti di Regione Puglia, Provincia, ASL e Forum del Terzo Settore.

Quello approvato rappresenta un documento innovativo per l’Ambito TA/1, frutto di un percorso lungo, iniziato nel 2022 e molto partecipato, che ha visto tavoli programmatici tra amministratori, istituzioni, enti del Terzo Settore e cittadini per raccogliere idee e suggerimenti al fine di migliorare e potenziare i servizi alla persona. Molti di quelli esistenti, sono frutto dei tavoli di concertazione e si rivolgono potenzialmente a circa 60.000 persone e a circa 30.000 nuclei famigliari.

Integrazione scolastica, cohousing, minori, nuove povertà, disabilità e persone non autosufficienti, invecchiamento attivo, famiglie, inclusione, prevenzione dell’istituzionalizzazione, violenza sulle donne, pari opportunità e conciliazione vita-lavoro sono i temi cardine su cui si basa il Piano Sociale di Zona.

<<Questo documento rappresenta una fotografia dello stato del benessere e delle esigenze del territorio in cui viviamo – ha dichiarato il Presidente dell’Ambito e Sindaco del Comune di Ginosa, Vito Parisi – ora bisogna lavorare per continuare a dare risposte a questi bisogni. Ognuno deve fare la sua parte. I professionisti del nostro Ambito che si occupano quotidianamente delle diverse necessità sono aumentati, sia quantitativamente che qualitativamente per il lavoro svolto. Abbiamo scritto insieme un Piano che ha un carattere strategico per far fronte alle attuali emergenze, ma anche a nuovi scenari. Ringrazio le amministrazioni dei Comuni dell’Ambito e l’Ufficio di Piano per il lavoro svolto in maniera congiunta>>.