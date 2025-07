Ginosa, approvato nuovo regolamento per il servizio NCC e trasporti turistici

È stato approvato all’unanimità durante il Consiglio Comunale del 24 luglio 2025 il nuovo Regolamento per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente (NCC), che disciplina anche i trasporti con veicoli turistici come ape calessino, risciò, trenini gommati e navette.

Il provvedimento aggiorna e sostituisce il vecchio regolamento comunale del 1997, ormai superato dai cambiamenti normativi intervenuti a livello nazionale e regionale.

Con l’approvazione della delibera, il Comune potrà ora procedere con i nuovi bandi pubblici per l’assegnazione delle licenze, in un quadro normativo finalmente chiaro, trasparente e in linea con le più recenti direttive nazionali.

La nuova regolamentazione arriva dopo anni di blocco normativo che aveva impedito ai Comuni di rilasciare nuove autorizzazioni per l’attività di NCC. Solo nel 2025, con l’entrata in vigore del Registro elettronico nazionale TAXI e NCC (RENT) è stato possibile sbloccare la situazione, consentendo agli enti locali di indire nuovi bandi per il rilascio delle licenze.

Il Comune di Ginosa ha colto questa opportunità dotandosi di uno strumento aggiornato e organico.

Il regolamento stabilisce con precisione le modalità operative del servizio NCC, i requisiti dei conducenti, i vincoli territoriali, le caratteristiche tecniche dei veicoli e le modalità di rilascio delle autorizzazioni, che avverranno tramite bando pubblico.

Particolare attenzione è riservata alla sicurezza del servizio, all’inclusività (trasporto disabili) e alla sostenibilità ambientale, con incentivi per l’utilizzo di veicoli elettrici o a basso impatto. Il testo contiene inoltre disposizioni specifiche per il trasporto turistico con veicoli innovativi, che in una città come Ginosa rappresentano un’opportunità anche per lo sviluppo dell’offerta turistica e culturale.

Giornalista freelance . Tra le collaborazioni, Il Quotidiano della Basilicata, Avvenire, Il Fenotipo (periodico dell’Avis Basilicata), Fermenti (periodico Diocesi di Tricarico), Infooggi.