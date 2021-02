Oggi è una giornata importante per la nostra comunità nella battaglia di contrasto al Covid-19. È ufficialmente partita stamattina la campagna vaccinale per gli over 80 a Ginosa.

Le prime 72 dosi di vaccino sono in fase di somministrazione presso il Centro Anziani Polivalente di Via Angeloni, interdetta al traffico assieme alle strade limitrofe per rendere il più agevoli e sicuri possibili gli accessi sia al personale sanitario, che agli anziani che hanno prenotato. Le vaccinazioni presso il Centro Anziani di Ginosa avverranno ogni martedì per le settimane a seguire.

Mi sono recato personalmente sul posto insieme al Direttore Sanitario dell’ASL Taranto Gregorio Colacicco, che ringrazio per la sua presenza. Abbiamo avuto modo di parlare con medici e infermieri lì presenti al fine di apportare eventuali migliorie al servizio.

Per quanto riguarda Marina di Ginosa, per questa settimana rimangono confermate le prenotazioni già effettuate che, come appreso, avverranno presso i presidi di Ginosa.

L’ASL si occuperà di contattare i diretti interessati residenti a Ginosa Marina per individuare data e orario per effettuare il vaccino in loco.

Ringrazio l’equipe medica per il prezioso lavoro che sta svolgendo, la Polizia Locale e i volontari di Protezione Civile impegnati nelle attività di coordinamento e la Cooperativa ALIMA che gestisce il Centro Anziani per la collaborazione.

Colgo l’occasione per informare che il numero di contagi da Covid-19 tra Ginosa e Marina di Ginosa, ad oggi, è poco al di sotto di 60