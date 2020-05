Il Sindaco di Ginosa Vito Parisi, l’Assessore al Centro Storico Emiliana Bitetti e i responsabili della ditta a cui sono stati affidati i lavori, si sono recati stamattina in Via Matrice per un nuovo sopralluogo prima dell’inizio dei lavori. Gli interventi prevedono il ripristino del tratto crollato e ulteriori operazioni di messa in sicurezza.”

“Le operazioni che saranno avviate, rappresentano un tassello all’interno di un più ampio progetto strategico di consolidamento del costone di Via Matrice, della via stessa e dell’intero centro storico – ha spiegato Bitetti – è bene ricordare che tutte le direzioni lavori si stanno adeguando ai nuovi piani di sicurezza per l’emergenza Covid-19.

Vi è, poi, la seconda parte di consolidazione del costone, rientrante in un secondo progetto (per il quale sono stati stanziati 2,9 milioni di euro dalla Regione Puglia) e la riqualificazione di Parco Alfieri con collegamento alla gravina del Casale.

Il tutto rientra in una vision che quest’Amministrazione ha ben chiara e che prevede la riqualificazione dell’intero centro storico. Il lavoro, quindi, non si fermerà a conclusione del singolo intervento”.