Ginosa aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2025

Il Comune di Ginosa aderisce ufficialmente alla Settimana Europea della Mobilità 2025, la più importante campagna di sensibilizzazione promossa dalla Commissione Europea sui temi della mobilità urbana sostenibile.

Il tema per il 2025 è “Mobilità per tutti”. “Mobilità per tutti” consiste nel garantire che tutte le persone possano accedere a trasporti sostenibili, indipendentemente dal reddito, dalla posizione, dal sesso o dalle abilità. Molte persone si trovano ad affrontare sfide come i costi elevati o la mancanza di opzioni di trasporto che limitano il loro accesso al lavoro, all’istruzione e ai servizi essenziali.

Dal 18 al 22 settembre, a Ginosa, viene proposto un programma articolato di incontri, dibattiti, attività culturali, musicali, laboratori e momenti di aggregazione, con l’obiettivo di promuovere una mobilità più sicura, inclusiva e rispettosa dell’ambiente, coinvolgendo istituzioni, scuole, associazioni e cittadini.

Ecco il programma:

Giovedì 18 settembre 2025

“Mobilità sostenibile tra servizi e infrastrutture”

Convegno pubblico

Ore 17,00 – Community Library, C.so Vittorio Emanuele II

L’incontro sarà l’occasione per approfondire progetti e strategie su trasporto pubblico locale, infrastrutture ciclabili, innovazione digitale e mobilità accessibile per tutti.

Interventi previsti:

• Vito Parisi, Sindaco di Ginosa e Vicepresidente ANCI

• Debora Ciliento, Assessore Regionale alla Mobilità e Trasporto Pubblico Locale

• Gianfranco Palmisano, Presidente della Provincia di Taranto

• Marco Ielli, Assessore del Comune di Ginosa

• Arch. Rosa Giacomobello, Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Ginosa

• Arch. Rosa Nicoletti, Città Fertile – progettista ciclabili

• Arch. Loredana Modugno, progettista delle ciclabili

• Matteo Pertosa – CEO Vaimoo, servizio di bike sharing

Venerdì 19 settembre

Concerto di Frankie hi-nrg mc in “Voce e Batteria’’, con Donato Stolfi.

Ore 21,00 – Piazza Marconi

Ingresso libero

La definizione più drastica e brutale di rap è “parlare ritmato”.

Partendo da questo assunto, il drastico rapper Frankie hi-nrg mc e il brutale batterista Donato Stolfi si incontrano, per rendere plasticamente la definizione.

Nasce così Voce e Batteria, la sintesi estrema per uno show vitale e vitalizzante, in cui il repertorio di Frankie si veste di puro ritmo, superando l’idea di concerto e diventando spettacolo e performance.

Uno spettacolo intenso e vibrante, completamente live, totalmente rap.

Potere alla parola, potere al rumore.

Apriranno la serata gli IFAD e Franco Molinari.

Sabato 20 settembre

“Conoscere per trasformare

Digital Twin, dati ambientali e mobilità: strumenti e strategie

per una Ginosa più sostenibile’’

Ore 10,00 – Community Library

Interventi previsti

• Vito Parisi, Sindaco di Ginosa

• Domenico Gigante – Assessore allo Sviluppo Economico e Turismo

• Dott.ssa Giordana Castelli, CNR – Coordinatrice Centro Interdipartimentale Scienza delle città del CNR

• Dott. Giovanni Felici, CNR – Direttore dell’Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica del CNR

• Maria Lucia Camardelli, CNR – assegnista di ricerca CNR-DIITET

• Daniela Salzedo – Presidente Legambiente Puglia

• Arch. Tony Gallitelli – Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Ginosa

Obiettivo dell’incontro:

Approfondire il ruolo dei dati ambientali e della tecnologia del Digital Twin come strumento di pianificazione urbana e supporto alle decisioni, per favorire una mobilità accessibile, sicura e rispettosa dell’ambiente, in linea con il tema europeo della Settimana Europea della Mobilità 2025 – “Mobilità per tutti”.

Ginosa Ciclabile

Presentazione e avvio del percorso di progettazione partecipata

per la realizzazione di un percorso ciclabile che collega

i principali attrattori della città

A cura di Città Fertile

Ore 11,00 – Community Library

Interventi previsti:

Vito Parisi – Sindaco di Ginosa

Marco Ielli – Assessore all’Ambiente

Soc. coop. Città fertile – progetto ciclabili

Lo scopo del processo partecipativo di coinvolgimento civico è modificare, integrare, migliorare il progetto tecnico assieme alla comunità, avere tutti maggiore conoscenza e consapevolezza di alcune tematiche. Ciascun evento pubblico è dedicato ai diversi aspetti del progetto utili agli sviluppi futuri, sia tecnici che gestionali. I report costituiscono il momento di sintesi del percorso partecipato affrontato.

Domenica 21 settembre

Giornata senza auto

Tutto il giorno – Ginosa, centro urbano

La settimana culmina con uno degli eventi centrali per promuovere la mobilità sostenibile, riducendo l’uso delle auto private.

Per l’occasione alcune delle vie del centro urbano chiudono al traffico motorizzato e aprono alle persone. Nel corso dell’intera giornata sono previsti eventi a cura delle associazioni locali.