L’attore Sergio Rubini sarà il protagonista del terzo appuntamento di venerdì 11 marzo con la Stagione Teatrale 2022 del Comune di Ginosa con lo spettacolo “RISTRUTTURAZIONE, ovvero disavventure casalinghe raccontate da Sergio Rubini’’, scritto da Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi.

Tutto esaurito per quella data che conferma un cartellone di qualità realizzato in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Sul palco del Teatro Alcanices “Ristrutturazione’’ è il racconto in forma confidenziale della ristrutturazione di un appartamento, un viavai di architetti e ingegneri, allarmisti e idraulici, operai e condòmini.

E questa vita sconvolta lo è ancor di più se i padroni di casa sono due, un Lui e una Lei, con i loro diversi punti di vista, la loro diversa capacità di resistere all’attacco quotidiano delle truppe corazzate che trasformano il loro “nido” in una casa occupata.

E quando il tubo di scarico si intasa allagando la camera da letto, sembrerebbe che anche le fondamenta che reggono la stabilità della coppia stiano per cedere…

Orario:

Porte ore 20.30 / sipario 21.00

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Per entrare in teatro il pubblico deve essere in possesso di Green Pass valido e di dispositivi di protezione delle vie respiratorie secondo le normative vigenti.