Gigi in silenzio non vuole diventare poltiglia di odio e pensa alla Flottiglia

L’anima jazz di tanti concerti con musicisti di ogni fede, esperienza e latitudine o ambientalista di escursioni tra i tratturi dell’anima, lungo gli itinerari del parco della Murgia, proprio non vuole odiare gli israeliani che odiano e massacrano i palestinesi tra Gaza, Libano, Gisgiordania e continuano a violare il diritto internazionale con il rapimento dei volontari della spedizione umanitaria di Flotilla, sottoposte a violenze e ridotti a un numero come fecero i nazisti con gli ebrei nei campi di concentramento. Gigi Esposito proprio non vuole che anima e pensiero siano ridotti in poltiglia in quella cappa di ipocrisie, nazionali, europee e internazionali che continua a far poco o nulla per fermare il massacro e criminali con la stella di David. E allora Gigi, nella riflessione che segue, ha deciso di trascorrere un’ora al giorno in uno spazio verde al rione Lanera. ‘’Lo faccio per me…’’ scrive ‘’ C’è bisogno di silenzio, di riflettere, magari di pregare sui tanti perché di un genocidio che non si vuole fermare. Pace, giustizia…e silenzio. Tacciano armi e basta violenze. C’è troppo odio in giro. E questo avrebbe dovuto preoccupare. Ma si è preferito far finta di nulla. E a pagare è la gente’’. Gigi sosterà a Lanera con la bandiera della Palestina. Altri che vorranno condividere quella protesta silenziosa saranno i benvenuti.



LO FACCIO PER ME

Vedere per l’ennesima volta in televisione le immagini di arroganza, di cattiveria, di inciviltà del governo israeliano nei confronti delle ragazze e ragazzi della FLOTTIGLIA, vedere le immagini di distruzione e il tentativo di estinzione del popolo PALESTINESE, sapere e vedere le immagini dei coloni israeliani che invadono e distruggono una terra non loro, sta scatenando in me da qualche tempo, pensieri che mai avrei immaginato. Mi accorgo che una parte dei miei pensieri scendono verso il basso arrivando a toccare un fondo nero simile al nero dei ministri del governo israeliano. Pensieri che mi riportano a 80anni fa e che mi fa schifo pensare che li penso. Ma ciò non può, non deve accadere, deve essere più forte la capacità di essere lucidi di pensare che il genocidio che sta succedendo a Gaza è frutto di una minoranza di bastardi e che invece la gran parte del popolo israeliano è lontana da queste atrocità. Ma a volte i pensieri in nero mi assalgono e io devo respingerli con tutte le forze.

Allora mi domando: come posso evitare che la mia educazione, che il mio modo di vedere la democrazia, la libertà mia e dei popoli venga sopraffatta da pensieri neri che mi portano a odiare chi odia? Ho deciso per questo, per salvarmi, di fare qualcosa per me, per un popolo massacrato, per la flottiglia. Un piccolo gesto che sarà più forte dell’odio che questi regimi vogliono spargere nel mondo. Da oggi, venerdì 22 maggio, per 10 giorni dalle 18 alle 19, occuperò un piccolo spazio nell’anfiteatro in via delle Tamerici nel quartiere Lanera a Matera. Un segnale che non cambierà il mondo ma spero salvi me stesso.

IO STO CON LA FLOTTIGLIA

PACE

