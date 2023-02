Giardino verticale? Macchè. Va “pulito” quel muro in via Fiorentini

Dall’edera repubblicana alla parietaria del 2023. A segnare quel percorso è uno strato di erbe ed erbacce che minano il tufo e con un impatto visivo che sa tanto di degrado e abbandono per un muro che, nei rioni Sassi, e in via Fiorentini, ha una valenza storica per aver rappresentato l’avvio di alcuni cantieri di recupero . Una targa in ceramica sta a ricordare la visita del presidente del consiglio dei ministri repubblicano Giovanni Spadolini. ” Qui ebbero inizio i lavori di restauro dei rioni Sassi , alla presenza del presidente del consiglio dei ministri senatore Giovanni Spadolini il 30 dicembre 1981”.



Quanti, quel giorno, erano al taglio del nastro del cantiere auspicarono che attenzione e cura del cuore antico di Matera fossero assicurati con continuità. Si dovette attendere la legge speciale di recupero , la n. 771/86, quella dei 100 miliardi di lire, per la istituzione di un ufficio tecnico dedicato ”Ufficio Sassi”, negli anni ridimensionato o ”redistribuito” per le diverse esigenze del risicato organico comunale. E a questo si sono aggiunti il depauperamento delle risorse umane delle Soprintendenze e il ridimensionamento vistoso di programmazione, risorse e interventi”. Discorso ampio, che riguarda le tante disattenzioni su ritardi e i ”risicati” interventi di manutenzione sugli antichi rioni di tufo. Quella parete è uno dei tanti esempi di una carenza programmatoria cronicizzata, per i motivi accennati prima, accanto a una mediocrità che accompagna la materia. Riteniamo che la ”pulizia” di quella parete richieda risorse e tempi contenuti, trattandosi di un luogo di transito di cittadini e turisti e a ridosso di quei bagni, che hanno alle spalle una lunga storia di altalenanti chiusure e aperture.