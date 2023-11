Giardini verticali. Matera avanti con la ‘’parietaria’’ della Biblioteca

Mode, nuove tendenze architettoniche delle quali si parla anche a Matera con progetti da venire e su iniziativa privata. Bene. Ma se la cosa dovesse interessare anche il pubblico, che non ha risorse per manutenere nemmeno l’ordinario e allora per dirla con un assessore comunale della Prima Repubblica, e per stare in tema, è bene andare con i piedi di pioppo…. E l’arguto Antonio Serravezza, che ha il pollice verde,a cominciare dalla sua Agna ha segnalato la vecchia questione della manutenzione degli edifici pubblici. A cominciare dal Palazzo dell’Annunziata che mostra piante di parietaria che spuntano dai canali di raccolta delle acque…Si tratta della ‘’ervavint’’ o erba del vento, che ondeggia a ogni spiffero. Visione romantica a parte la cosa procura danni anche alla parete. Basterebbe un’ autoscuola per rimuoverla e tenere puliti i canal di raccolta delle acque, evitando le infiltrazione di acqua e l’umidità. E basterebbe avere più cura di quell’edificio che ospita la Biblioteca ‘’Tommaso Stigliano’’, alle prese ancora una volta con i ritardi nell’accreditamento dell’annualità pregressa come ha segnalato Pasquale Doria nel servizio https://giornalemio.it/politica/biblioteca-stigliani-di-matera-arriva-natale-senza-denari/ . Natale senza denari e con il consueto rincorrersi delle tardive sollecitazioni di fine anno. Altro che giardini verticali…



LE OSSERVAZIONI DI SERRAVEZZA

Oramai sta diventando una moda e anche a Matera si sta diffondendo la febbre dei giardini verticali. Qualche settimana fa è stato presentato il progetto della ristrutturazione e cambiamento d’uso di uno dei pochi alberghi, l’hotel Palace, in residenziale.

Stiamo parlando di “green” o di giardini verticali quindi l’ex Palace si trasformerà in un parallelepipedo con giardini installati su pareti e facciate. I giardini verticali sono una soluzione green che consente di arredare spazi esterni attraverso strutture sulle quali radicano le piante.

Ma, non dobbiamo aspettare mesi o anni per vedere questa nuova cultura del verde. Questa mattina passando in via De Blasis alzando lo sguardo ho notato l’installazione naturale del green, oramai secco, che svolazzava dalla grondaia sulla cima della parete posteriore della Biblioteca Provinciale T.Stigliani. Che vergogna, basta fare un giro intorno all’edificio per vedere che tutte le grondaie e le caditoie sono intasate e piene di terriccio e di escrementi dei tanti volatili che vi hanno trovato casa sul tetto. Questa situazione sta creando tanta umidità lungo le pareti che se non si interviene immediatamente si creeranno gravi danni che potrebbero danneggiare anche migliaia di libri conservati all’interno. Attendiamo un intervento straordinario prima che entri l’inverno.