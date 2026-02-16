Gianluca Marrese: Biometano, il TAR boccia il Comune di Policoro. Fallimento politico dell’Amministrazione.

“La sentenza del TAR Basilicata sull’impianto di biometano segna una sconfitta netta e inequivocabile per il Sindaco Bianco e la sua maggioranza. Il Tribunale ha respinto nel merito tutte le eccezioni sollevate dal Comune, evidenziando contraddizioni, inerzie e una gestione istituzionale gravemente incoerente. Non si tratta di una semplice battuta d’arresto tecnica: siamo di fronte a un fallimento politico.” E’ quanto scrive il consigliere comunale di Policoro, Gianluca Marrese, candidato sindaco alle ultime amministrative con la lista “Futuro Comune“, in una nota che così prosegue: “Il TAR ha chiarito che il Comune era a conoscenza del procedimento autorizzativo e aveva piena possibilità di partecipare alla conferenza di servizi, esprimendo nei tempi previsti le proprie determinazioni. Eppure, il sindaco Bianco ha scelto di non intervenire in modo efficace nella fase decisiva, salvo poi impugnare tardivamente l’autorizzazione in sede giudiziaria. Una condotta che il Tribunale ha ritenuto incompatibile con i doveri di correttezza e leale collaborazione tra istituzioni. Il progetto era noto all’Amministrazione già da febbraio 2024.La richiesta di PAS era stata pubblicata. Gli atti della conferenza di servizi erano stati trasmessi via PEC. L’Autorizzazione Unica regionale è del 30 dicembre 2024. Nonostante ciò, non è stato aperto alcun vero confronto pubblico preventivo con il Consiglio comunale e con la cittadinanza. Nessun tavolo istituzionale. Nessuna strategia chiara. Solo una reazione tardiva, arrivata quando il procedimento era ormai concluso. Il Comune è stato condannato al pagamento di 5.000 euro di spese processuali, oltre alle somme già spese per incarichi legali e consulenze, per un totale che supera i 15-18 mila euro. Queste risorse non le paga il Sindaco. Non le paga la Giunta. Le pagano i cittadini di Policoro. Se vi siano anche profili di responsabilità contabile sarà eventualmente la Corte dei conti a stabilirlo. Ma il giudizio politico è già chiaro: l’Amministrazione ha dimostrato impreparazione, incoerenza e incapacità di governare un procedimento complesso. Serve trasparenza e dialogo, non propaganda. Per mesi si è alimentata una narrazione diversa, cercando di attribuire ad altri responsabilità che oggi la sentenza smentisce in modo netto. La verità processuale parla di un Comune che prima partecipa senza riserve e poi contesta, prima resta fermo e poi impugna. I cittadini meritano serietà, non improvvisazione. Meritano decisioni tempestive, non ricorsi tardivi. Meritano amministratori che assumano responsabilità politiche, non che le scarichino. È il momento della verità, chiediamo che il Sindaco riferisca pubblicamente in Consiglio comunale, spiegando:

– perché non si è intervenuti nei tempi utili;

– perché non è stato avviato per tempo un confronto con la comunità;

-perché si è scelto un contenzioso rivelatosi infondato, con costi a carico della collettività. La sentenza del TAR chiude una fase giudiziaria, ma apre una questione politica enorme. Policoro merita un’Amministrazione capace, trasparente e coerente. Oggi, purtroppo, abbiamo avuto la prova del contrario.”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.