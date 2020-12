. ASSESSORE ZIZZAMIA, COMUNE DI FERRANDINA: UN PASSO IMPORTANTE PER LA ZES IONICA.

Per l’Assessore del Comune di Ferrandina, Angelo Zizzamia, la nomina del neo commissario Giampiero Marchesi per la Zes Jonica è davvero un grande passo avanti.

Di seguito la nota integrale;

Il Consiglio dei Ministri, su proposta

del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Giuseppe Provenzano, ha nominato Giampiero Marchesi, esperto di investimenti pubblici e di progettazione europea, Commissario straordinario di Governo per la Zona economica speciale (Zes) Jonica.

Un notizia importante -afferma l’ Assessore alle Attività Produttive del Comune di Ferrandina, Angelo Zizzamia – che consente di accelerare le procedure istitutive per la Zes e di dare seguito all’ incontro sulla “ZES interregionale jonica”, promosso a Ferrandina dall’ Amministrazione Comunale il 19 dicembre scorso e a cui presero parte tutti gli stakeholder, la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, le amministrazioni dei comuni limitrofi, le associazioni sindacali e quelle datoriali, i comitati di settore, il Consorzio industriale della provincia di Matera e il Presidente dell’ Autorità Portuale di Taranto e del Comitato di indirizzo della Zes interregionale jonica, Avv. Sergio Prete.

La Zes, alla stessa stregua delle esperienze di altri paesi europei e mondiali, può rappresentare una reale possibilità di sostegno alle aziende lucane e meridionali attraverso la riduzione dei costi previsti per la commercializzazione dei prodotti e gli incentivi fiscali. Considerando che le imprese del Sud molto del loro import/export lo realizzano via mare, i porti meridionali possono svolgere un ruolo significativo per la proiezione internazionale delle filiere del sud e l’ area industriale della Valbasento, con il centro intermodale di Ferrandina, area baricentro della Zes e candidata a Zona Franca Doganale dalla Regione Basilicata, potrà offrire una valida area logistica per i flussi commerciali a beneficio di settori quali l’ Agroalimentare e l’ Industria.