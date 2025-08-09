Già da questa notte arrivano le stelle cadenti, ma la luna piena impedisce di vederle

Siamo giunti al classico degli appuntamenti estivi, quello con le stelle cadenti, lo sciame delle Perseidi che arriva puntualmente poco prima di Ferragosto, con il picco che è previsto tra il 12 e il 13 agosto. Teoricamente sarebbero visibili già da questa notte, 9 agosto, ma la eccessiva luminosità della luna piena disturberà lo spettacolo (sebbene potrebbero essere visibili le meteore più luminose, sempre che lo permettano le condizioni meteorologiche e se l’osservazione viene effettuata da un luogo distante da fonti di luce artificiale). Gli esperti parlano di circa dieci meteore ogni ora durante il picco, comunque una quantità inferiore rispetto allo scorso anno. “Dopo un 2024 quasi ideale, per il 2025 le condizioni osservative delle Perseidi saranno decisamente meno favorevoli“, dice l’astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project. “La Luna, infatti, è piena la mattina del 9 agosto, tre giorni prima del massimo, previsto nelle ultime ore della notte tra 12 e 13 agosto, quando il nostro satellite sarà molto invasivo, dunque guastando la festa. Le meteore sono osservabili a qualsiasi ora, ma – ha aggiunto Masi – nella seconda parte della notte si assiste ad un sensibile aumento poiché all’alba l’osservatore è sulla parte della Terra che avanza lungo la propria orbita verso le polveri cometarie, dunque è come se vedesse dal parabrezza, anziché dal lunotto posteriore del nostro pianeta“. Le Perseidi sono generate dai grani lasciti dalla cometa Swift-Tuttle durante i suoi periodici passaggi attorno al Sole e che bruciano per attrito quando attraversano l’atmosfera terrestre, lasciando nel cielo le caratteristiche scie che chiamiamo “stelle cadenti“.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.