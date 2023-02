Gezziamoci ”Rete” di promozione… per tutta la Basilicata

Luigi ” Gigjazz” Esposito, animatore e presidene dell’Onyx jazz club, lo aveva auspicato nell’anno Santo del 2000 per portare ” in concerto” in Italia e all’estero la Basilicata dalle mille sonorità musicali, paesaggistiche, culturali, gastronomiche di 131 comunità, che hanno uno scrigno di saperi, creatività, sostenibilità da valorizzare. E dopo 23 anni da quella intervista su ” La Gazzetta del Mezzogiorno” i sogni diventano realtà con i sindaci di 15 comuni,con l’auspicio che si possano aggiungerne degli alti, convenuti a Matera- a Palazzo Bernardini- per passare dalle parole ai fatti. E così con l’obiettivo di promuovere le risorse dei territori L’Onyx Jazz club e 15 Comuni della Basilicata hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la costituzione di una Rete culturale ,legata all’ esperienza e alla diffusione degli eventi che rientrano nel festival musicale “Gezziamoci “. Fanno parte dell’intesa, firmata dal presidente dell’Onyx jazz Club Luigi Esposito con i sindaci, i Comuni di Accettura, Acerenza,Aliano, Avigliano, Genzano di Lucania,Grottole, Irsina, Latronico, Maratea, Matera, Miglionico,Montescaglioso, Policoro, Rionero in Vulture e San Severino Lucano. Il protocollo – che riportiamo più avanti nelle premesse e nelle finalità- prevede l’organizzazione di concerti, laboratori, degustazioni, trekking urbano, letture condivise, residenze artistiche, attività formative e altre azioni destinate alla crescita culturale delle comunità lucane e alla valorizzazione del territorio. I firmatari dell’intesa entrano a a far parte di un circuito virtuoso di collaborazione per la messa in campo di proposte che possono essere di richiamo non solo su scala regionale ma a livello nazionale e internazionale. Ai Comuni che partecipano alla Rete Culturale sarà attribuito un attestato di riconoscimento, l’ Indicazione Jazzistica Tipica ( I.J.T. ) . Si tratta di un bollino di qualità per la cultura, proposto dall’associazione Onyx Jazz Club per premiare l’impegno dei singoli comuni nella diffusione della musica sul proprio territorio e nella valorizzazione dei talenti artistici, con particolare attenzione ai giovani. E ora attendiamo date ed eventi. Le idee non mancano e con tanti sindaci che con le loro comunità sono pronti a fare rete, con una offerta turistica e culturale che costa davvero poco… Chissà che non sia l’occasione per potenziare quella rete di collegamenti, trasporti, per raggiungere a costi contenuti San Severino o Rionero. Vedremo, Nel frattempo ci lasceremo guidare da Saverio Pepe che ha inciso, con un taglio particolare, celebri canzoni di Franco Battiato. Ma di questo parleremo in altro servizio.



PROTOCOLLO D’INTESA PER LA CREAZIONE DELLA RETE CULTURALE GEZZIAMOCI

TRA I COMUNI DI

Accettura

Acerenza

Aliano

Avigliano

Genzano di Lucania

Grottole

Irsina

Latronico

Maratea

Matera

Miglionico

Montescaglioso

Policoro

Rionero in Vulture

San Severino Lucano

e l’Associazione E.T.S. Onyx Jazz Club

PREMESSO CHE

– Dal 1985 la produzione culturale dell’Onyx Jazz Club è orientata alla

valorizzazione del patrimonio culturale di Matera e della Basilicata, attraverso

iniziative musicali, artistiche, escursionistiche, editoriali e formative;

– Tale percorso ha origine da un’attività di volontariato che si è dimostrata negli

anni capace di progettare e realizzare azioni concrete “a vantaggio di” e “in

collaborazione con” enti pubblici e privati di importanza locale, nazionale e

internazionale;

– Il Jazz è una forma d’arte e un mezzo di comunicazione “che trascende le

differenze di razza, religione, etnia o nazionalità, appartiene al mondo ed è un

formidabile strumento di dialogo interculturale, di unificazione e di coesistenza

pacifica”, tanto che l’UNESCO ha istituito la Giornata Internazionale del Jazz,

celebrata in tutto il mondo il 30 aprile di ogni anno;

– L’Onyx Jazz Club dal 1987 organizza il Gezziamoci, Jazz Festival di

Basilicata, riconosciuto come uno degli appuntamenti più consolidati nel

settore e facente parte di I-Jazz, rete nazionale dei festival jazz

– Tra gli obiettivi dell’associazione vi è quello di valorizzare la scena musicale

del territorio, promuovendo in particolare i giovani talenti

– Le attività dell’Onyx Jazz Club sono da sempre orientate alla valorizzazione

del territorio nelle sue valenze culturali e paesaggistiche e si svolgono con il

coinvolgimento diretto delle comunità

– Dal 2020 il Gezziamoci aderisce a Jazz Takes the Green, rete dei festival jazz

sostenibili e attraverso l’adozione di buone pratiche si impegna per la

riduzione dell’impatto ambientale dei propri eventi e per la sensibilizzazione

del pubblico sulle tematiche della sostenibilità



foto Gezziamoci di Enza Doria

CONSIDERATO CHE

è opportuno favorire iniziative di raccordo e di interlocuzione tra i territori per il

coordinamento e l’integrazione delle specifiche azioni, volte a migliorare la

valorizzazione e fruizione dell’offerta culturale

VISTE

le specificità ambientali, culturali, storiche dei borghi lucani, espressione di un raro

equilibrio tra la presenza dell’uomo della natura in grado di stimolare sentimenti di

armonia e bellezza in artisti, viaggiatori, ospiti e residenti

VISTA

la necessità di ampliare la visibilità turistica della Basilicata e di garantire una

programmazione coordinata e duratura da poter offrire ai visitatori nel corso delle

diverse stagioni dell’anno

RITENUTO OPPORTUNO

rafforzare in modo coordinato le possibilità di valorizzazione di queste risorse

mediante forme culturali, artistiche e formative anche con l’obiettivo di coinvolgere la

popolazione residente, in particolare le giovani generazioni

si stipula il presente Protocollo d’intesa:

Articolo 1

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d’intesa.

Articolo 2

Il presente Protocollo ha per oggetto la nascita di una Rete tra soggetti pubblici e

privati che intendono promuovere lo sviluppo delle realtà locali attraverso la cultura e

la valorizzazione delle risorse tangibili e intangibili del territorio.

Articolo 3

Attraverso la Rete tra i comuni e l’Onyx Jazz Club si vuole promuovere la cultura e i

territori della regione con l’organizzazione di iniziative nell’ambito del festival

Gezziamoci: concerti, laboratori, degustazioni, trekking urbano, letture condivise,

residenze artistiche, attività formative e altre azioni destinate alla crescita culturale

delle comunità lucane e alla valorizzazione del territorio.

Articolo 4

La creazione di tale Rete può sviluppare sinergie per la realizzazione di progetti

culturali di ampio respiro. I firmatari del presente protocollo entrano a far parte di un

circuito virtuoso di collaborazione per la messa in campo di proposte che possono

essere di richiamo non solo su scala regionale ma a livello nazionale e

internazionale.

Articolo 5

La Rete Culturale Gezziamoci favorisce il coinvolgimento delle comunità, stimolando

una partecipazione attiva dei cittadini.



foto Gezziamoci di Enza Doria

Articolo 6

La Rete si impegna nella diffusione della cultura musicale attraverso una serie di

azioni educative rivolte in particolare ai giovani (ascolti guidati, corsi, masterclass e

altre attività di formazione).

Articolo 7

In linea con gli obiettivi di Jazz Takes the Green sostenuti dall’Onyx Jazz Club, i

Comuni si impegnano ad adottare i criteri di sostenibilità degli eventi e a

sensibilizzare i cittadini residenti sui temi ambientali.

Articolo 8

Ai Comuni che partecipano alla Rete Culturale sarà attribuito un attestato di

riconoscimento, l’I.J.T. (Indicazione Jazzistica Tipica): un bollino di qualità per la

cultura, proposto dall’associazione Onyx Jazz Club per premiare l’impegno dei

singoli comuni nella diffusione della musica sul proprio territorio e nella

valorizzazione dei talenti artistici, con particolare attenzione ai giovani.

Articolo 9

La Rete può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati (enti,

associazioni, imprese). Le parti tutte si impegnano a promuovere in ambito locale e

sovralocale le progettualità che potranno scaturire da questo protocollo, attivandosi

per reperire finanziamenti atti a porre in essere la programmazione delle attività.

Articolo 10

Il presente Protocollo non esclude la possibilità che le parti stipulino altri accordi e

convenzioni, nel rispetto dei principi qui descritti.

Articolo 11

La stipula del presente Protocollo può avvenire anche in momenti differiti, previa

comunicazione agli altri soggetti precedentemente firmatari.

Matera, lì 24 febbraio 2023



foto Gezziamoci di Enza Doria