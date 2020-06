Sarà un racconto corale, quello che si svolgerà domenica 28 giugno a partire dalle 19,30 nell’ex Ospedale San Rocco dove Onyx Jazz club aprirà ufficialmente il Gezziamoci 2020 parlando della Festa della Bruna in un momento in cui la città è costretta a privarsi dei festeggiamenti laici previsti per tradizione. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Trm network che presenterà immagini tratte dalle edizioni del giorno più lungo dei materani.

“La Festa della Bruna attraverso i suoi suoni è stata al centro del nostro progetto Suoni del Futuro Remoto – spiega il presidente di Onyx Jazz club Gigi Esposito – e crediamo che quell’esperienza rappresenti ancora di più in questa fase una risorsa che non va dispersa”.

All’incontro, coordinato dalla sezione Onyx Libro, saranno presenti: l’assessore comunale alla Cultura Marianna Dimona, il Presidente dell’associazione Maria Santissima della Bruna, Bruno Caiella, il responsabile alla comunicazione della associazione Guido Tortorelli, Rossella Tosto di Trm network, Raffaele Pentasuglia autore dei Carri trionfali del 2018 e 2019, Eustachio Santochirico autore del Carro di quest’anno che verrà presentato nel 2021, un rappresentante dell’Associazione Cavalieri della Bruna e il musicista Boris Savoldelli che ispirandosi ai suoni campionati da UniBanda Sfr, darà vita a una performance musicale con manipolazioni sonore.

Durante l’incontro è previsto anche un intervento in video di Paolo Fresu.

A causa delle norme di sicurezza anti-Covid la disponibilità per il pubblico non supererà i 120 posti.