Gezziamoci, dimenica 27 ottobre appuntamento con Israel Varela

Dopo la prima data della stagione invernale di Gezziamoci, il festival jazz della Basilicata arrivato alla sua 37° edizione continua a destagionalizzare gli appuntamenti con la grande musica jazz. Sarà il compositore, batterista, vocalist e producer messicano Israel Varela il protagonista del secondo appuntamento al Cinema Il Piccolo di Matera in via XX Settembre, domenica 27 ottobre alle ore 21:00 per presentare il suo nuovo lavoro “Eleusis”. Un ensemble cosmopolita di 10 elementi provenienti dalla Spagna, Stati Uniti e Italia affiancherà Israel Varela nei nuovi brani di Eleusis, disco che rappresenta un’ascesi spirituale verso l’unità primordiale. Le composizioni originali di Varela sono un raro mix tra jazz e ritmi frenetici del flamenco, uniti allo studio della geometria sacra influenzata da Pitagora e John Coltrane: la musica di questo album mira a trasferire l’ascoltatore verso il proprio “centro” per curare l’anima, una sorta di viaggio lungo la strada verso Eleusis (la Strada della Rinascita). Impegnato alla batteria e alla voce, Israel Varela il 27 Ottobre a Matera sarà affiancato dal ballo flamenco di Marina Paje , concepito come un ulteriore “strumento musicale” nell’ensemble completato dal sassofonista Ben Wendel, dal pianista Arcangelo Trabucco, dal chitarrista Francesco Diodati, dal contrabbassista Giuseppe Romagnoli, dal quartetto d’archi diretto da Miriam Campobasso e altre sorprese.

Uscito il 26 giugno 2024, Eleusis, che segue il prezioso lavoro Frida en Silencio, dedicato allo spirito rivoluzionario e alla famosa pittrice messicana Frida Kahlo, è pubblicato da Dase’ Sound Lab/Ursa Records e presenta un cast internazionale: il flautista e sassofonista spagnolo Jorge Pardo, il sassofonista americano Ben Wendel, la ballerina di flamenco spagnola Marina Paje, gli italiani Rita Marcotulli (pianoforte), Francesco Diodati (chitarra), Arcangelo Trabucco (pianoforte), Giuseppe Romagnoli (contrabbasso), Paola Repele (voce) e la musicista greca Athena Gratsouna alla direzione del coro. Un ensemble cosmopolita di 17 elementi provenienti da Grecia, Spagna, Messico affianca Israel Varela nei nuovi brani di Eleusis, disco che rappresenta un’ascesi spirituale verso l’unità primordiale. Nato in Messico in una prestigiosa famiglia di musicisti (il padre è un pianista classico concertista ed il fratello un direttore d’orchestra) Israel Varela è stato l’unico allievo del grande Alex Acuna (Wheater Reaport, Ella Fitzgerald, Paul McCartney) a Los Angeles e di Dave Weckl. Originario di Tijuana e residente da oltre 20 anni in Italia, ha suonato con una moltitudine di artisti rinomati come Pat Metheny, Charlie Haden, Mike Stern, Yo-Yo-Ma, Victor Bailey, Abe Laboriel, Pino Daniele, Diego Amador, Rita Marcotulli, Nita Aartsen, Andrea Bocelli, Joaquin Cortes, Jorge Pardo, Richard BonaEnrico Rava, Chano Dominguez, Markus Stockhausen, Andy Sheppard, Maria Pia De Vito, OSEM Symphony Orchestra. Varela è esperto sia delle complesse ritmiche latine sia del Flamenco, è stato il batterista dell’ultimo trio del grande chitarrista Hiram Bullock (Miles Davis, Sting, Gil Evans), ha inoltre suonato con Pat Metheny, Andrea Bocelli, Chick Corea, Raymundo Amador, Pino Daniele, Otmaro Ruiz, John Pena, Bob Mintzer, Charlie Haden; il suo Flamenco-Jazz drumming è la sua cifra stilistica immediatamente riconoscibile: flamenco, ritmi latino-americani, atmosfere maqam e colori jazz si fondono in un’entità ormai inscindibile. Varela è uno dei musicisti di jazz e flamenco-jazz più richiesti in Europa, Asia, Medio Oriente e America, vincitore dell’”Euro Latin Award” e recentemente insignito del prestigioso premio “Mexicanos Distinguidos”.

Ad arricchire la giornata del 27 ottobre, ci sarà anche un’iniziativa promossa da OnyxAmbiente che con “Frantoi Aperti a Rotondella”, in collaborazione con l’Associazione MUV Matera, ha aderito alla prima edizione di Frantoi Aperti Biol, iniziativa volta a promuovere una maggior conoscenza del processo produttivo dell’olio EVO biologico. Appuntamento a Matera, alle ore 8:00, al parcheggio di Villa Longo, per raggiungere Rotondella: Camminata tra gli olivi, visita al frantoio Trisaia e degustazione dell’olio EVO, pranzo in agriturismo (costo 20 €), visita al borgo di Rotondella. Mostra fotografica “I frantoi di Basilicata” a cura di MUV. “Frantoi aperti a Rotondella” è un evento gratuito. Per info e prenotazioni, chiamare Giovanni Lacertosa +39 3291133910, Enza Doria +39 3342719320.