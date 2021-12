Il Gezziamoci che ricordiamo aderisce a JAZZ TAKES THE GREEN la prima rete italiana dei festival jazz ecosostenibili, chiude l’anno al Teatro Stabile a Potenza alle ore 17,00 con l’evento DONATELLO GIAMBERSIO Trio Donatello Giambersio, pianoforte – Tommaso Scannapieco, basso – Leonardo De Lorenzo batteria.

Per Giambersio questo progetto dedicato al pianist Cubano è un’ottima sintesi di tutto quello che è stato il suo percorso musicale dagli inizi della sua carriera ad oggi: una dimostrazione di come la musica è una sola e, per farlo, ha riarrangiato alcuni brani di un pianista “classico” della Havana in chiave moderna passando per il jazz, il latin e il rock.

Con questo trio Giambersio è alla ricerca della definizione di un suo personale linguaggio musicale, attraverso la confluenza di melodie europee, armonie americane e ritmi africani senza mai perdere la raffinatezza del suo bagaglio classico e l’istinto improvvisativo del linguaggio jazz.

In questo viaggio il pianista potentino è accompagnato da due grandi musicisti jazz di fama internazionale: Tommaso Scannapieco al basso e Leonardo de Lorenzo alla batteria.

Durante la serata l’E.T.S. Onyx Jazz Club metterà a disposizione del Comune di Potenza 50 cd che compongono il catalogo discografico dell’associazione Materana. Il ricavato della vendita sarà destinato a sostegno di famiglie in situazione di fragilità.

Un ulteriore passo, l’appuntamento del 31 dicembre a Potenza, utile a consolidare la realizzazione della “Rete Culturale” intorno al Gezziamoci tra i comuni della Basilicata

Il concerto di Potenza arriva dopo tre giornate di concerti e laboratori tenuti nel mese di dicembre a Matera e chiude un 2021 ricco di proposte musicali con un progetto dedicato al pianista Cubano Ernesto Leucona. Il progetto porta la firma del giovane pianista lucano Donatello Giambersio accompagnato da Tommaso Scannapieco al basso e Leonardo De Lorenzo alla batteria che si esibiranno su palco del Teatro Stabile di Potenza con un concerto pomeridiano venerdì 31 dicembre.

Poi l’appuntamento è per i prossimi eventi 2022:

Le Lezioni del Gezziamoci

a cura di OnyxLibro

Lunedi 3 gennaio 2022 Hotel del Campo, Via Lucrezio snc ore 18:30

Lezione con Bruno TOMMASO “La Famiglia Allargata del Jazz”

Martedì 4 gennaio 2022 Hotel del Campo, Via Lucrezio snc ore 18:30

Bruno TOMMASO presenta il suo libro: LA SCUOLA CHE SOGNAVO. LA MUSICA COME BENE COMUNE, IL JAZZ COME DIALOGO

Bruno Tommaso è una figura chiave della musica del nostro Paese. Il suo attivismo ha lasciato un segno nella musica (non solo jazz) in Italia: è stato uno dei fondatori della Scuola Popolare di Musica di Testaccio; ha fondato e diretto orchestre jazz; ha formato i migliori arrangiatori e compositori di oggi. Tra le tante orchestre ha scritto e diretto nei primi anni ’90, l’Orchestra Utopia di Matera, su un progetto della Fondazione Zetema in collaborazione con l’Onyx Jazz Club oltre a incidere più di un disco con l’etichetta Onyx di Matera

