Doppio concerto musicale nelle giornate di sabato 17 e martedì 20 Luglio promosso dall’Onyx Jazz Club Matera

nell’ambito della 34^ edizione di “Gezziamoci, Qui Basilicata.

Il 17 Luglio, nella splendida cornice del Tempio di Apollio Licio a Metaponto, a partire dalle ore 19, toccherà esibirsi alla giovane band H-owl Project, composta da Rossella Palagano (voce), Nicolò Petrafesa (pianoforte), Graziano Pennetta (batteria) e Vito Faretina (basso elettrico), i quali presenteranno l’ultimo album “BL!P” CD Onyx 031”, prodotto da Onyx Etichetta Discografica.

L’album, composto da 7 tracce di cui 3 cover e 4 brani inediti, mostra le personalità dei musicisti e un passaggio costante tra i suoni del passato e quelli del futuro.

La tracklist rappresenta un viaggio che termina con la suite “Would You Kindly?”, in collaborazione con Paolo Fresu, che intende trasmettere un potente messaggio per tutti i musicisti di questa generazione, relativo alla profonda comprensione e accettazione della contemporanea condizione degli artisti, che, soffocata dalla eccessiva saturazione del mercato e dalla cultura consumista, è incoraggiata ad andare avanti e continuare a combattere per il diritto di espressione dei propri ideali artistici.

La band, nata dall’incontro di talenti lucani e pugliesi, è un insieme di idee, suoni e colori, influenzati dal jazz ricco di contaminazioni e di modernità.

Vanta già importanti riconoscimenti (primo premio all’ ”Onyx Jazz Contest” di Matera) e la partecipazione a prestigiose rassegne, tra cui “Novi Sad Jazz Marathon 2019” presso Svilara – Kulturna Stanica di Novi Sad (Serbia) per l’apertura del “Novi Sad Jazz Festival” e “Nuoro Jazz 2020” a Nuoro (Sardegna).

La partecipazione è gratuita, ma occorre prenotare online sul sito Eventbrite.

Il 20 luglio, dalle ore 20.30, presso la Terrazza di Palazzo Lanfranchi, la comunità materana e i tanti appassionati avranno il piacere di ascoltare uno dei musicisti che si riconoscono immediatamente per il suono inconfondibile della sua chitarra, Bill Frisell, il quale torna nella Città dei Sassi dopo ben 23 anni, esibendosi in trio con Thomas Morgan e Rudy Royston.

Con il loro stile unico allieteranno il pubblico, eseguendo nuove e vecchie opere, mettendo in mostra la profonda intesa artistica che hanno perfezionato nei loro anni insieme, regalando indimenticabili momenti di musica, in quello che si prospetta il concerto più entusiasmante dell’estate ed unica data disponibile nel Sud Italia.

Il costo del biglietto del concerto è di Euro 20,00 ed è acquistabile online su Eventbrite, tramite l’indirizzo: urly.it/3dybh oppure presso i punti prevendita Onyx Jazz Club Matera:

FERULA VIAGGI, Via Cappelluti, 34 – Matera – Tel. 0835.336572;

CARTOLERIA MONTEMURRO, Via delle Beccherie, 69 – Matera – Tel. 0835.333411;

LIBRERIA MONDADORI, Piazza Vittorio Veneto, 16B – Matera – Tel. 0835.344062.

Gli eventi verranno proposti rispettando le misure anti Covid-19. I posti sono limitati.