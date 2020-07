Proseguono gli appuntamenti del Gezziamoci 2020, dopo la battuta d’arresto provocata dal maltempo dell’incontro su Jazz e cartoni animati del 25 luglio che si terrà il prossimo 27 agosto.

L’1 agosto concerti, degustazioni e passeggiate si svolgeranno a Genzano di Lucania, che si potrà raggiungere con auto propria partendo alle 16 dalla Caserma dei vigili del fuoco.

Alle 17,30 Simone Cancellara accompagnerà i partecipanti in una passeggiata dalla Fontana Cavallina a Capodacqua. Previsto inoltre un tour alla scoperta di alcune cantine della città.

Alle 22 è prevista l’esibizione dell’Onyx Quartet (Kevin Grieco – chitarra, Nicolò Pietrafesa – piano, Vito Faretina – basso, Graziano Pennetta – batteria. Ospite Gianfranco Menzella – sax tenore.

“Anche in questa edizione abbiamo voluto tenere fede alla tradizione del Gezziamoci – spiega il presidente di Onyx Jazz club, Gigi Esposito – che per un giorno, nell’ambito del cartellone degli eventi, dedica la sua attenzione a un comune della Basilicata scoprendone i luoghi, i simboli, i monumenti e portando al tempo stesso ciò che ci rappresenta:: la musica jazz”.



Info:331.4711589 – 324.0561747

info@onyxjazzclub.it