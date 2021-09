Sarà il primo concorrente Lucano ad accendere i forni di Bake Off Italia (nella versione originale) e a cercare di deliziare i palati dei maestri pasticcieri Damiano Carrara, Ernst Knam e della giornalista Clelia D’Onofrio. E’ Gerardo Abbandonato, 35 anni, di Pignola (PZ), uno dei prossimi concorrenti di Bake Off Italia, il talent show più dolce d’Italia. Dopo aver concluso gli studi universitari a Pisa, consegue il suo Dottorato presso la Scuola Normale Superiore e attualmente lavora a Milano come chimico in un laboratorio di biologia. Molto legato alla famiglia, grazie ai dolci, ha riscoperto il legame con la madre, venuta a mancare quando era ragazzino. Per lui, la pasticceria è chimica, ma anche cuore.

Autoironico, creativo, amante delle arti: “la pasticceria è questione di chimica” riporta la clip di presentazione che racconta di quanto l’approccio scientifico sarà l’arma vincente per ambire al titolo di miglior pasticciere amatoriale d’Italia.