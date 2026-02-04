Genova, Torino e…non strumentalizzate Pasolini

Alimentare paura, senso di insicurezza per ridurre diritti, libertà con il vecchio disegno dello Stato ”forte” che mostra i muscoli della repressione, ma debole e alla lunga fallimentare perché non è in grado(o non vuole il governo di turno) leggi che già ci sono, di attivare attività di formazione e informazione per isolare violenti e provocatori e infiltrati(alla fine escono sempre) o di annunciare ”a parole” che gli organici delle forze dell’ordine saranno rimpinguate sostituendo, almeno quelli che vanno in pensione. Quanto accaduto a Genova nel 2001 e a Torino sabato scorso, ricorda nella nota che segue di Giuseppe Melillo, che quel copione si ripete per giustificare a tutti i costi un nuovo giro di vite con il decreto sicurezza a danno di tutti, non di pochi, che vanno perseguiti per quanto hanno fatto. I pestaggi vanno condannati sempre, chiunque li compia. E poi la strumentalizzazione di Pier Paolo Pasolini che Giuseppe Melillo respinge ai mittenti, con un invito a studiarlo. Aveva scritto, parlato e descritto i ”proletari in divisa” del Sud. Nulla a che vedere con i fatti di piazza di Torino, con le decisioni dei magistrati e con la relazione del ministro della giustizia in Parlamento. Occhio comunque alla presenza della squadra degli Ice, antimmigrazione, che gli Stati Uniti hanno mandato alle Olimpiadi di Cortina e Milano in difesa(?) della squadra di sportivi a stelle e strisce. Perché proprio loro, dopo le repressioni e le scie di sangue di Minneapolis? E qui con molto imbarazzo il nostro Governo glissa come gli sci sulla neve o su una slavina incombente?…



di Giuseppe Melillo

Dopo i fatti di Torino, Pier Paolo Pasolini è stato citato in modo spesso spropositato. Eppure la sua posizione era chiara: Pasolini non approvava la forza né la violenza dello Stato. Simpatizzava, semmai, con gli uomini dentro le divise, considerati come singoli individui, provenienti in gran parte da classi sociali popolari. Lo specifica lui stesso, distinguendo nettamente tra l’istituzione e le persone: ragazzi in divisa, spesso coetanei degli studenti che si trovavano di fronte.

Vale la pena ricordarlo, visto l’uso improprio che oggi si fa del suo pensiero. Dopo un Pasolini “adottato” dalla peggiore destra, trasformarlo nel cane da guardia di uno Stato forte con i deboli e debole con i forti appare quanto meno una forzatura.

Che poi dieci, cento uomini incappucciati diventino gli utili idioti necessari a delegittimare cinquantamila persone scese in strada a manifestare contro un’azione del governo, peraltro avversata dagli stessi cittadini di Torino, è una storia antica. Una dinamica già vista.

A chi convengono la violenza, la polarizzazione, la divisione della società e un clima di paura capace di giustificare — anzi, di far invocare — la repressione? Anche a costo, prevedibile, che ci scappi il morto: un martire della “ragion di Stato”. Un martire, sì, ma con uno stipendio da fame.



La strategia della tensione, Genova durante il G8: copioni che si ripetono, soprattutto quando la società civile scende in piazza. L’idea che polizia, intelligence, delatori e infiltrati non conoscano nomi e volti di chi crea disordine e caos risulta poco credibile. Se così fosse, il Ministro dell’Interno dovrebbe quantomeno mettersi in discussione o avviare una verifica seria delle proprie strutture.

In pochi articoli, inoltre, è stato spiegato perché migliaia di persone abbiano deciso di manifestare pur sapendo di rischiare una manganellata “da quelli buoni” o una pietra in testa “da quelli cattivi”. Eppure le cinque W — Who, What, When, Where, Why — restano le basi del giornalismo.



P.S. Nel frattempo CasaPound è ancora all’interno di uno stabile occupato nel centro di Roma e, come premio, viene invitata a tenere conferenze alla Camera dei Deputati.

What else?