GENOVA – Un lungo respiro, col fiato stretto durato quasi vent’anni. Un’occhiata di sole ai passaggi di soste e alle venature dei movimenti che facemmo allora, e del cammino mozzicato che abbiamo fatto adesso. La Genova dei cantanti nostri e dei nostri poeti, dei quadri di Reni e Rubens, coi carruggi frenetici di incastro fra il Bigo, l’ascensore panoramico dell’Acquario, e la stradina dei trans; con tutto quella costruzione infinita da apprezzare ma veloce da salire che è il Palazzo Ducale.

A luglio sarebbero scattati i vent’anni d’assenza da Genova. Ché la visita precedente fu tutta politica, militanza, rivolta dimostrativa e dimostrazione rivoltata dai governanti in macello di giovani, giovanissimi e meno giovani. Fra la storica mattanza garantita nelle piazze, nelle strade, l’assassinio in Piazza Alimonda di Carlo Giuliani, il massacro della Diaz dei poliziotti comandati e dei mandanti dai comandanti fuori e dentro Genova, i carabinieri a fare di più o di meno – a seconda dei punti di vista – alla caserma di Bolzaneto.

Eravamo a manifestare al contro-vertice dei G8 assembrati di zone rosse e forze del disordine proprio al Palazzo Ducale. Mentre oggi, poco prima a Matera fosse annunciata la scoperta, all’interno della Chiesa di Sant’Agnese sul Belvedere dei Sassi, d’un affresco bizantino che era tenuto in custodia e nascosto da uno strato di vernice blu; durante intanto, tra le altre cose inguardabili e danneggianti la volontà della Storia, lavori del Parco della Storia Uomo in costruzione grazie ai soldi sonanti d’un investitore russo. Scoperta che, paradossalmente per più elementi, sarà presentato durante il G20 che sarà servito sul piatto materano a breve ma che farà economica più a Bari che nella città dell’urbanistica ragionata, umanistica, degli anni Sessanta coi quartieri sociali.

Genova oggi è un avvenimento carico di significato. A Matera ci si dovrebbe ricordare di Genova e a Genova si dovrebbe pensare a Matera. Il numero accanto alla G non conta, l’anno conta niente, i nomi meno di meno.

Forse è arrivato il momento della coscienza.

E per sostenerne la formazione, una fotografia degli abusi è una storia esemplare. Che vorremmo gridare a fare da sampietrino contro i soprusi proprio durante il vertice materano.

Il 5 marzo 1998 a Torino sono arrestati gli anarchici Silvano Pellissero, Edoardo Massari e Maria Soledad Rosas. Erano accusati di sabotaggio condotto con esplosivi ai lavori del treno ad alta velocità in Val di Susa (sic!). Silvano fu condannato a 6 anni di carcere, ma fu scagionato nel 2002. Edoardo si suicidò nel carcere di Torino poco dopo l’arresto. E Maria Soledad si suicidò nel carcere delle donne sempre di Torino, poco dopo il suo compagno e fratello di lotta Edoardo.

A Genova abbiamo vagato con le ragioni di Sole e Baleno e di Carlo che cantavano in noi. E il loro cielo pulito vibrava.