“Genitori in ansia”: Stefano Rossi a Ferrandina per insegnare a trasformare le paure dei figli in ali per il futuro

Giovedì 29 gennaio , la stagione del Teatro Festival Ferrandina – A Mimì apre una parentesi di profonda riflessione dedicata al sociale e all’educazione. Il Cineteatro Bellocchio ospiterà lo psicopedagogista Stefano Rossi per la conferenza dal titolo: “GENITORI IN ANSIA – Trasforma le paure nelle ali di tuo figlio”.

L’appuntamento rappresenta un momento speciale all’interno del cartellone: si tratta infatti dell’unico evento fuori abbonamento della stagione, scelto per la sua alta valenza formativa e per la capacità del relatore di dialogare con docenti e famiglie su temi di scottante attualità.

In un’epoca segnata da incertezze, l’ansia non colpisce solo i più giovani, ma anche i genitori, spesso smarriti nel tentativo di essere guide autorevoli. Stefano Rossi risponderà ai principali interrogativi che affliggono i padri e le madri del terzo millennio: come trovare l’equilibrio tra empatia e fermezza? Come contrastare il “pifferaio magico” dei social media? Come parlare al cuore dei figli durante il sisma dell’adolescenza?

L’evento nasce dalla consapevolezza che l’ansia non colpisce solo i più giovani, ma anche i genitori, spesso smarriti nel tentativo di essere guide autorevoli e riflessive. Durante l’incontro, Rossi analizzerà i principali dilemmi della genitorialità moderna: dall’evaporazione della figura paterna al conflitto tra empatia e fermezza, fino alla minaccia rappresentata dalle insidie dei social media.

Attraverso esempi concreti, riflessioni e strategie educative, Stefano Rossi accompagnerà il pubblico in un percorso per diventare “il vento sotto le ali dei figli”, sostenendoli oggi e preparandoli al domani.

Un’occasione preziosa per tutti i genitori, educatori e insegnanti che desiderano comprendere meglio il mondo emotivo dei ragazzi e rafforzare il proprio ruolo educativo.

Ingresso alle ore 20.00, inizio conferenza alle ore 20.30. Biglietto unico: 5 euro – Fuori abbonamento.

I biglietti sono disponibili online al link: https://www.postoriservato.it/biglietti/genitori-in-ansia-29-gennaio-2026-teatro-domenico-bellocchio-ferrandina-29029.html e al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 20.30.