“Mercoledì 15 dicembre si è svolta, per il secondo anno consecutivo, l’iniziativa GENITORI CONNESSI, incontro dibattito tra docenti e famiglie dell’Istituto comprensivo Minozzi Festa di Matera, per riflettere insieme sull’annoso tema della sicurezza dei nostri bambini e dei nostri ragazzi nella navigazione in rete e, in particolare, sui social. L’incontro si è tenuto on line su piattaforma digitale.”

E’ quanto reso noto con un comunicato che così prosegue:

“L’utilizzo del web, attraverso computer, smartphone o tablet è diventato, infatti, sempre più un mezzo di aggregazione, di scambio e di comunicazione, sia tra gli adolescenti, sia tra i bambini. Spesso i ragazzi riescono a costruire nella rete una dimensione sociale che non hanno nella vita reale: trascorrere il tempo online è per loro più gratificante della vita quotidiana.

Sappiamo tutti che l’eccessiva frequentazione della rete può generare una forma di disagio psicosociale e fornire l’occasione di spiacevoli incontri. La rete internet è un bel posto, offre tante opportunità, ma richiede la giusta consapevolezza di tutti riguardo ai pericoli più o meno nascosti al suo interno. La competenza digitale va acquisita e sviluppata in modo guidato: per questo la scuola ha puntato sul potenziamento degli insegnamenti di tecnologia, con particolare attenzione al digitale.

La conversazione, coordinata dalla Dirigente scolastica, prof.ssa Maria Rosaria Santeramo, è stata guidata dai docenti del team digitale composto da Alessandro Dragone, Daniela Martinelli e Saverio Tarasco.“