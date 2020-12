Quotidianamente, soprattutto dall’inizio della pandemia, siamo particolarmente condizionati da cifre e numeri.

Numeri che fotografano come viviamo, se rispettiamo, oppure no, le regole, se i contagi Covid rallentano o diminuiscono e che fanno la conta dei morti e dei guariti. Insomma questa emergenza sanitaria ha insegnato anche ai distratti che i numeri non sono semplici cifre ma il frutto di un lavoro e che dietro ai numeri ci sono persone, ci sono meriti o demeriti, buone pratiche o cattive abitudini e/o gestioni.

Ed è proprio da una discordanza plateale di numeri che non quadrano, questa volta quelli delle donazioni di sangue diramati dall’AVIS Regionale, che nasce questa lettera aperta di Genesio De Stefano che su donazioni e dati da anni fa indiscutibilmente scuola in cui evidenzia, numeri alla mano, la perdita (purtroppo) di ben quasi 4.000 unità di sangue e plasma rispetto al 2019.

Di seguito la nota integrale

Dopo l’intervista al Direttore Sanitario dell’A.V.I.S. Regionale Basilicata, andata in onda la scorsa settimana sul TGR Basilicata, sento ancora una volta il bisogno di fare chiarezza sui dati dell’attività della suddetta Associazione. I dirigenti dell’A.V.I.S. Regionale Basilicata continuano a diffondere dati inesatti, incuranti della polemica dello scorso anno, quando per rispondere a quanto pubblicizzato dal sottoscritto in conferenza stampa arrivarono a disturbare il Direttore del Centro di Coordinamento e Compensazione Regionale ed il Presidente dell’AVIS Nazionale, i quali, entrambi senza entrare nel merito dei numeri da me divulgati, risposero in maniera fuorviante dichiarando che io, essendo fuori dall’Associazione, non potevo avere dati veritieri. Oggi, a fronte di una nuova diffusione di informazioni imprudentemente inesatte, sono ancora una volta indotto ad intervenire per onore di verità e per il profondo legame che mi lega al mondo del volontariato del sangue. 35 anni di attività in A.V.I.S., dopo averla fondata e vista crescere a livello regionale e dopo aver rivestito cariche importanti a livello nazionale, credo mi diano titolo per poter affermare, avendo fonti certe, che anche quest’anno si sono perse poco meno di 4.000 unità di sangue e plasma rispetto al 2019 (14.231 unità dal 30.11.2019 al 30.11.2020 contro 18.008 unità dal 30.11.2018 al 30.11.2019) contro le appena 1.000

unità dichiarate, raggiungendo così la cifra di circa 18.000 unità in meno in soli 8 anni.

Bene ha fatto il Direttore Sanitario a ringraziare i donatori che, anche nel periodo più difficile della pandemia, non hanno mai fatto mancare il loro prezioso contributo, ma non si è interrogato sulle cause di questo gravissimo calo donazionale. Forse bastava rileggere il mio comunicato dello scorso anno oppure chiedere a quegli ex dirigenti oggi sotto processo presso il Tribunale di Potenza per calunnia e diffamazione nei miei confronti.

L’A.V.I.S. è una cosa seria, è un volontariato essenziale che richiede un quotidiano impegno nell’esclusivo interesse degli ammalati, e non già un mezzo per conquistare uno status (quello dei dirigenti) finalizzato solo ad apparire o peggio ancora alla persecuzione di interessi personali.

Allego alla presente i dati riepilogativi, da fonte certa, delle attività donazionali in attesa che questa volta mi si faccia rispondere dal presidente mondiale al quale saprei comunque replicare.

GENESIO DE STEFANO

Di Seguito il prospetto dei dati: