“Brevissimo resoconto di un pomeriggio davvero unico e indimenticabile presso la Residenza “Brancaccio” di Matera! “

E’ quanto si legge in una nota dell’istituto scolastico Minozzi-Festa di Matera che così prosegue: “Tutti i bambini della scuola dell’infanzia del plesso Cappelluti in questi giorni hanno realizzato dei bellissimi centrotavola da donare ai nonni del Brancaccio per rendere speciale quello che sarà il loro pranzo pasquale.

Come per Natale, dove i bambini hanno donato splendidi disegni e dando così inizio ad un vero e proprio gemellaggio, anche per Pasqua l’intero plesso ha tenuto fortemente a “condividere” in maniera autentica e concreta la gioia di questo altro periodo di festa portando affetto e allegria proprio laddove, a volte per qualcuno, la malinconia può prendere il sopravvento sullo spirito di festa.

L’accoglienza ricevuta è stata meravigliosa e gli occhi di ciascun nonno brillava come non mai… proprio come quelli delle maestre e i sorrisi dei bambini nel sapere di aver dato gioia ai nonni che ormai sono diventati un po’ i “LORO” nonni.”