Ci siamo. Abbiamo il primo tassello per il gemellaggio tra Matera e Trento nel solco di Alcide De Gasperi.Il consiglio comunale di Trento,su proposta del consigliere comunale Eugenio Oliva ha approvato una mozione- che pubblichiamo più avanti- per attuare il percorso avviato e il progetto riproposto nel dicembre scorso, quando una delegazione trentina aveva apposto una targa al monumento inaugurato al rione Spine Bianche nel 1971 e realizzato dall’artista Othmar Winkler https://giornalemio.it/cronaca/claudio-cia-de-gasperi-modello-positivo-per-i-giovani-di-oggi/. E in quella sede gli assessori alla Cultura del comune di Matera, Giampaolo D’Andrea, e il vicesindaco assessore all’Ambiente Giuseppe Tragni si erano impegnati a portare avanti il progetto. Ora si attende che il nostro consiglio faccia altrettanto. Potrebbe accadere anche entro il 31 maggio e magari in occasione della seduta, non ancora convocata, per l’approvazione del bilancio. Vedremo.Mancano,infatti, due mesi al 70° anniversario della prima visita di Alcide De Gasperi a Matera, il 23 luglio 1950, che portò il presidente del consiglio dei ministri democristiano a rendersi conto di persona di ‘quella vergogna nazionale”, che erano le malsane condizioni di vita degli abitanti dei rioni Sassi. Ne aveva parlato nel suo ”Cristo si è fermato ad Eboli”, il medico e scrittore piemontese Carlo Levi durante il confino ad Aliano e a Grassano nel Ventennio fascista, poi nel 1948 il leader comunista Palmiro Togliatti che denunciò quella triste situazione , prontamente verificata sul campo dallo statista democristiano ed europeo Alcide De Gasperi. Fu il ”La” a un lavoro di squadra e di solidarietà che portò alla prima legge speciale sul risanamento dei rioni Sassi, all’assegnazione di terre e casa ai contadini nei nuovi rioni e al borgo La Martella. Una pagina di solidarietà, di coscienza civile e di alto responsabilità che negli anni ha portato Matera a conseguire riconoscimenti importanti e sul campo, quale modello di un Mezzogiorno che puo’ percorrere le strade del riscatto e del protagonismo. Ieri i riconoscimenti Unesco del 1993 e di capitale europea della cultura 2019. Oggi, domani per superare, insieme al Trentino, la crisi procurata dal virus a corona e magari con il supporto”leale” (ribadiamo questo aspetto) dell’Europa, del quale Alcide De Gasperi fu uno dei padri fondatori.



LA MOZIONE APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DI TRENTO

Trento, 03 febbraio 2020 (DATA PRESENTAZIONE)

Alla cortese attenzione della

Presidente del Consiglio Comunale

di Trento

Salvatore Panetta

Al

Sindaco del Comune di Trento

Dott. Alessandro Andreatta

PROPOSTA DI MOZIONE N.01/2020

Premesso che,

A data/ora il Comune di Trento ha in essere 4 gemellaggi con città e luoghi poste al di fuori del circuito

nazionale:

􀀁 Gemellaggio con Berlincharlottenburg stipulato nel maggio 1966

􀀁 Gemellaggio con Kempten stipulato nel maggio 1987

􀀁 Gemellaggio con Donostia San Sebastian stipulato nel marzo 1988

􀀁 Gemellaggio con Praha 1 stipulato nell’aprile 2002

Il gemellaggio è un legame simbolico stabilito per sviluppare strette relazioni umane, politiche, economiche

e culturali. E’ uno strumento conoscitivo, di confronto, di creazione di alleanze collaborative. Tali gemellaggi

vengono stabiliti tra Paesi, a volte anche lontani fra di loro, ma che hanno nelle loro storie o origini punti in

comune nei quali riconoscersi. A tale scopo le amministrazioni comunali nel caso di città, o i soggetti nel

caso di altri tipi di gemellaggio, portano avanti una serie di iniziative atte a rafforzare il rapporto tra i due

“gemellati” e far conoscere le loro realtà all’altro. Tra le varie iniziative si possono annoverare viaggi-scambio

fra componenti delle due realtà o iniziative comuni come concerti, convegni o mostre, attività sportive, e altro

ancora.

Dato che,

Tra gli obiettivi il Gemellaggio tende a promuovere e realizzare iniziative di informazione e sensibilizzazione

per coinvolgere e mobilitare le risorse economiche, culturali, sociali e sportive della collettività locale, specie

associazioni e gruppi, e renderle pienamente protagoniste di questa importante esperienza di alto valore

civico.

Visto che,

Già la Giunta Provinciale di Trento ha, nell’ultimo lustro, approvato a maggioranza (Mozione n. 6 del

febbraio 2014 confermata dalla Mozione 643 del 22 gennaio 2018) una proposta di gemellaggio tra la

Provincia di Trento con la Basilicata e la città di Materia muovendo dall’impegno che profuse Alcide De

Gasperi come ben evidenziato dal giornalista Filippo Rodogna nel suo saggio “De Gasperi, lo statista che ha

legato il suo nome alla rinascita di Matera”. In particolare viene ricordato come, lo statista trentino, dopo la

visita a Matera nel 23 luglio 1950, pose fine a quello che ormai era da tempo definito uno scandalo nazionale.

Con gli abitanti che allora vivevano nei sassi che erano grotte scavate nel tufo, in maniera malsana, spesso con

i loro stessi animali. Lo stesso statista trentino con la Legge 619/1952 fece costruire una nuova Matera,

adiacente ai sassi, in cui vennero trasferiti gli abitanti, circa 20.000 persone. Una nuova Matera che fu una

delle prime città italiane ad avere un piano regolatore. Il centro storico, ormai disabitato, venne espropriato

dallo Stato e fu così salvato. Nel 1993 Matera e i sassi sono stati dichiarati dall’Unesco patrimonio

dell’umanità. Per onorare la memoria del politico trentino, uno dei Padri della nostra Patria, la città di Matera

nel 1971 fece erigere un monumento con una partecipazione massiccia della popolazione che trasformò

l’evento in una festa di popolo, testimonianza del legame dei materani verso lo statista trentino. Monumento

creato da Othmar Winkler sulla base di una committenza pubblica sulla scia dei governi di allora

che cominciavano a promulgare e a rafforzare l’unità culturale ed economica da Nord a Sud.

Significativa la delibera di allora del consiglio comunale di Matera che stabiliva di erigere il monumento:

all’insigne statista che comprese e volle la rinascita di Matera. Matera e tutta la Basilicata sono ancora grate ad

Alcide De Gasperi non soltanto per quanto fece per la città ma anche, come ricorda il giornalista Giorgio Dal

Bosco in suo articolo sul Trentino del 18 agosto 2013 per quanto seppe realizzare negli ultimi tre anni della

sua vita dal 1951 al 1953 con la famosa riforma agraria

Constatato che,

Grazie alla legge sui Sassi, elaborata da Alcide De Gasperi con il lucano Emilio Colombo, Matera è oggi città

patrimonio mondiale dell’umanità ed è stata nell’anno 2019 scelta come Capitale Europea della Cultura.

Tutto ciò premesso,

si impegnano il Sindaco e la Giunta Comunale

– ad assumere le idonee iniziative volte a realizzare un gemellaggio socio-culturale con la città di

Matera, due comunità legate dalla figura di Alcide De Gasperi dalle medesimi radici contadine in

considerazione dell’attenzione e dell’apertura dello Statista trentino verso le genti e le popolazioni

del mezzogiorno d’Italia con uno spirito di solidarietà oggi più che mai attuale.

– a valorizzare e a rendere memoria anche allo scultore Othmar Winkler che rese omaggio ad Alcide

Degasperi e a Matera attraverso la realizzazione della sua opera.

– a prendere contatti anche proponendo analoga mozione con il Sindaco di Matera affinchè si possa

portare a compimento il primo gemellaggio effettuato sul suolo italiano dal nostro Comune.

Oliva Eugenio

Consigliere Comunale InMovimento