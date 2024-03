Gdf Policoro sequestra 15 kg droga, grazie anche a Ginger e Jamal

Hanno avuto fiuto…anche questa volta e grazie a Ginger e Jamal, i cani delle fiamme gialle in servizio presso il gruppo cinofili, la Guardia di Finanza della Compagnia di Policoro ( Matera) ha sequestrato 15 chilogrammi di sostanza stupefacente, tra cocaina, hashish e marijuana. Arrestato anche un uomo di 53 anni trovato in possesso di varie dosi di droga. Ma il quantitativo maggiore è stato scoperto da Ginger e Jamal nel corso della perquisizione domiciliare.

GDF MATERA:

SEQUESTRATI OLTRE 15 KG. DI STUPEFACENTE E SCOPERTA CENTRALE PER IL TAGLIO E LA DISTRIBUZIONE DELLA DROGA

Le Fiamme Gialle della Compagnia di Policoro, nei giorni scorsi, hanno portato a termine una complessa operazione di contrasto al traffico di droga, al termine della quale sono stati posti sotto sequestro oltre 15 Kg. fra cocaina, hashish e marijuana, ed è stata portata alla luce l’esistenza di una verosimile centrale per il taglio e la distribuzione delle sostanze stupefacenti.

Nello specifico, durante un servizio di controllo del territorio eseguito in Policoro (MT), una pattuglia della locale Compagnia G. di F. ha fermato un cittadino italiano, classe ’71, il quale è stato trovato in possesso di numerose dosi di cocaina, già confezionate e potenzialmente pronte ad essere introdotte sul mercato.

Insospettiti dal quantitativo rinvenuto e dalle modalità di confezionamento, i militari della Compagnia di Policoro estendevano la perquisizione all’abitazione del soggetto, anche con il prezioso ausilio dei cani antidroga Ginger e Jamal, in forza alla Squadra Cinofili del Gruppo G. di F. Matera, trovandosi di fronte ad un verosimile sito per il taglio e la distribuzione di sostanza stupefacente, all’interno del quale erano occultati quasi 3 Kg. di cocaina purissima, oltre 12 Kg. di hashish e circa 20 gr. di marijuana.

In sintesi, l’operazione permetteva di sequestrare oltre 15 Kg. di sostanza stupefacente, fra cocaina, hashish e marijuana, nonché attrezzatura plausibilmente usata per il taglio ed il confezionamento della droga, e circa € 1000 in contanti, quale verosimile profitto del reato.

Il soggetto fermato dalla Fiamme Gialle di Policoro, è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di traffico di sostanze stupefacenti e, successivamente alla convalida è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Matera.

Nel precisare che il Procedimento penale versa attualmente nella fase delle indagini preliminari, con la conseguenza che per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino all’ultimo grado di giudizio, allorquando sarà definita la posizione dello stesso, si evidenzia che il presente comunicato stampa è stato diramato per costituire un deterrente all’attività di spaccio, foriera di condotte negative.

Questa ulteriore delicata operazione eseguita dalla Fiamme Gialle, che ha portato al conseguimento di un risultato di grande utilità sociale, è la dimostrazione del costante impegno profuso dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Policoro nell’ambito del più ampio dispositivo finalizzato alla repressione dei traffici illeciti, e ha permesso di togliere dalle strade sostanza stupefacente sufficiente a confezionare almeno 30.000 dosi di cocaina e 45.000 dosi di hashish, quantitativi che sulle piazze di spaccio avrebbero fruttato oltre mezzo milione di Euro.