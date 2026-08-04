Gazebo,expo, serra? Nella piazza intergenerazionale spunta luogo d’incontro

E’ da lunedì 3 agosto che gli operai di una ditta stanno ”alzando” una struttura in metallo che ha destato curiosità tra cittadini e turisti, con domande rivolte ai pazienti e cortesi esecutori dell’opera che lasciano all’immaginazione dei richiedenti quel che sarà. E giustamente sono incaricati di erigere quel manufatto dalla forma circolare. Quanto ai contenuti dipenderà dalla gestione: piante, luogo di sosta, di incontro, spazio espositivo?Rinviamo al progetto iniziale. Del resto si tratta di un parco intergenerazionale che, come scritto in più occasioni,dovrebbe chiudere il cantiere a metà dicembre di quest’anno. Gli interventi di impianti e strutture sono a buon punto, sia sul versante della piazza della Visitazione (versante nuova stazione Fal e Palazzo Giustizia)dove sono i parcheggi interrati che su quello di piazza Matteotti ( versante vecchia stazione Fal) dove è prevista la sistemazione a verde e la pedonalizzazione tra i due versanti. Si tratta del vecchio incrocio, con via Aldo Moro e che conduceva a piazza Matteotti e via Cappelluti, che si sta sistemando in questi giorni. Ci fermiamo qui, evitando di inoltrarci sulla vicenda della scuola media Francesco Torraca, in costruzione sull’area dell’ex centrale del latte in via delle Nazioni Unite. Tante ipotesi sulla destinazione d’uso del vecchio edificio e della palestra. Saranno abbattuti. Quando? Un capitolo alla volta.

Il CANTIERE IN CORSO



