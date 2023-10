Gaza/Israele: i dati imparziali del team sul campo di Amnesty International

“Le scioccanti uccisioni sommarie e i rapimenti di civili israeliani da parte di Hamas hanno mostrato un agghiacciante disprezzo per la vita e per il diritto internazionale. Gli attacchi deliberati contro la popolazione civile israeliana e la presa di ostaggi sono crimini di guerra e non possono essere giustificati in nessuna circostanza. Nel frattempo, gli incessanti attacchi aerei israeliani su Gaza stanno annientando decine di famiglie e distruggendo interi quartieri. Dopo 16 anni di blocco illegale, l’assedio sta causando ulteriore mancanza di acqua, cibo, elettricità e carburante e procurerà alla popolazione di Gaza sofferenze inimmaginabili. Si tratta di una punizione collettiva e anche questa si configura come un crimine di guerra. Le notizie di oggi sulla richiesta di evacuazione del nord di Gaza da parte dell’esercito israeliano suscitano ancora maggiori preoccupazioni. Le Nazioni Unite si sono già espresse affermando che sia impossibile dare seguito alla richiesta “senza conseguenze umanitarie devastanti”. E’ quanto sostiene Amnesty International che informa come “Proprio in queste ore, il nostro team di risposta rapida alle crisi sta lavorando per raccogliere testimonianze e prove di violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani in Israele, nella Striscia di Gaza e nel resto dei Territori palestinesi occupati. Di seguito trovi i primissimi risultati delle nostre ricerche e analisi: I gruppi armati palestinesi devono essere chiamati a rispondere dei crimini contro i civili israeliani. Leggi tutto. Israele deve revocare immediatamente il blocco illegale e disumano su Gaza. Leggi il commento.

Fin dal principio abbiamo fatto pressione sulle parti coinvolte nei combattimenti e sulla comunità internazionale affinché agiscano per porre immediatamente fine alle atrocità e per affrontare le cause profonde della violenza. Il massacro di civili non porterà né giustizia né sicurezza. Continueremo a rispettare i nostri principi di indipendenza e imparzialità e a denunciare le violazioni dei diritti umani, ovunque si verifichino. Presto invieremo le prime evidenze delle nostre ricerche considerando che siamo in una situazione in continua evoluzione. Nel frattempo, invitiamo a seguirci sul sito o sui nostri canali social per ricevere tutti gli aggiornamenti.”