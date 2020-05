Giornali ed emittenti lombarde con dati e servizi unificati tirano dritto per allentare l’attenzione sugli errori e gli orrori commessi dalla politica locale nel gestire l’emergenza da pandemia procurata dal coronavirus e per continuare, comunque, a produrre nonostante la situazione sia pienamente nella fase 1…E di contro impazzano i servizi della gente che affolla il lungomare partenopeo o che prende il sole in spiaggia. Cose da non fare, anche se al Sud la situazione è largamente diversa. Su questi aspetti l’astronomo materano Franco Vespe non ci sta e smonta pezzo pezzo la ”magagna” truffaldina. Noi abbiamo i nostri eccessi comportamentali, ma contagi e decessi continuano ad aumentare proprio in Lombardia che si tiene la Croce e così sia. Largo all’analisi a dati, curve e tabelle. Il Sud ha una dignità e va difesa.

La Classifica di seguito riportata – spiega Vespe. non è corretta ma erroneamente riportata dalla stampa ritenuta “autorevole”.

valore Falso

Sicilia 1,12

Puglia 0,96

Basilicata 0,88

Umbria 0,83

Calabria 0,80

Abruzzo 0,75

Liguria 0,65

Lazio 0,62

Campania, Toscana 0,60

Lombardia 0,57

Emilia Romagna, Piemonte, Veneto 0,53

Valle d’Aosta 0,52

Friuli VG 0,51

Sardegna 0,48

Trento, Bolzano 0,44

Molise 0,42

Marche 0,29

I veri valori sono:

Umbria 0.19; Basilicata 0.35; ​Trento 0.42; Calabria 0.52; Valle d’Aosta 0.52; Veneto 0.53; Lombardia 0.53; Abruzzo 0.55; Friuli Venezia Giulia 0.61; Bolzano 0.61; Lazio 0.62; Sicilia 0.64 Toscana 0.64; Marche 0.65; Sardegna 0.66; Emilia Romagna 0.72; Piemonte 0.75; Puglia 0.78; Molise 0.84.

Rimane comunque il sospetto sul coefficiente della Lombardia.

I valori sbagliati sono stati riportati sia dal Sole 24 ore che dal Corriere della Sera. Quindi il dolo è stato compiuto da giornali milanesi e non so, a questo punto, se sia stato involontario…Quindi la fiducia per le istituzioni scientifiche è fatta salva; non lo è invece per la stampa..che si sta auto-proclamando autorevole ed attendibile.

l’ira viene accresciuta per il servizio vergognoso su SkyTG24 con telecamere appostate sul lungomare di Napoli con un servizio fiume, gestito da una povera balbettante giornalista, con il chiaro intento di voler rendere la pariglia al Sud dei navigli affollati di Milano. La delusione è davvero tanta. Il mio iniziale obiettivo era quello di infondere fiducia per le voci istituzionali e di fare un resoconto drammatico, scientificamente corretto ma comprensibile ai più sulla situazione dei contagi”.



E qui Vespe lancia testa e cuore oltre la bariccata, consapevole che la situazione sulla disinformazione andrà affrontata prendendo il toro per le corna.” Mi ritrovo ora costretto a fare radio Londra – aggiunge il nostro astronomo. per smontare le fake news sparse da organi di stampa sedicenti affidabili ed ad organizzare un Comitato di Liberazione per difendere il Sud dai pregiudizi nefasti, sempre impliciti, subliminali, ma a volte volgari e rozzi anche in questa fase così triste per il nostro paese. Ma noi volevamo essere italiani che correvano in soccorso di altri italiani caduti nel baratro di una tragedia immane. Ed ora andiamo a smontare i numeri fake del Sole24 ore ed il Corriere della Sera.. Oltre ai grafici nazionali dove ormai è chiaro che la coda sia dei contagi che dei decessi sono dovute a Lombardia. 120 dei 194 decessi sono dovuti ad essa e le stesse proporzioni valgono per i contagi. Li abbiamo confrontarti direttamente con La Sicilia. Basta vedere i numeri in ballo per capire il clamoroso errore dei crucchi. In Lombardia abbiamo in media 700 contagi; mentre in Sicilia siamo a non più di 10! Ed i decessi ? 120 a 2-3 ! Ma gli stessi contagi in Sicilia seguono perfettamente la campana Gaussiana. Poi c’è la Puglia confrontata con l’Emilia Romagna. Stessi abitanti ma la Puglia ha contagi e decessi 5-6 volte piu bassi”. Qualcuno in Parlamento o nelle sedi istituzionali locali vuole metterci la faccia per spedire al mittene l’azione truffaldina descritta da Franco. Qualcuno ha a casa a Napoli ma anche legami tra Arcore, la Madunina e la Bergamasca. Per cui starà zitto…