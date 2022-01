Fare il pieno per un camion, bus e altri ”bestioni” della strada ha fatto saltare i conti alla pompa per le imprese di autotrasporto o di viaggio, grandi o piccole che siano. E la cosa, naturalmente, si ripercuoterà negativamente anche sui consumatori come sta accadendo visti i rincari ormai progressivi della bolletta energetica. Non fa differenza se si tratta di gasolio, benzina o metano e questo è paradossale E chi ha investito sull’elettrico,poi, è rimasto attaccato alla presa. costi sono quelli e amen. La presa di posizione di Donato Zaccaro della Fita Cna di Matera, nella nota che segue, conferma che i tempi sono duri e che l’economia, dalla logistica ai consumi, subirà contraccolpi. Soluzioni non se ne vedono, fatta eccezione per le somme stanziate dal Governo a sostegno di fasce sociali in difficoltà. Serve ingranare una ”ridotta” per ridurre i costi. Si attendono manovre…



Zaccaro, Cna Fita: taglio alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto

Il caro energia impatta in modo pesante sull’autotrasporto merci ed è necessario ridurre le imposte sul carburante per scongiurare il fermo di migliaia di veicoli a causa dei costi insostenibili.

È quanto chiede Donato Zaccaro, Presidente Fita Cna Matera, evidenziando che il prezzo medio nella seconda metà di gennaio ha raggiunto 1,60 euro/litro con una crescita di 28 centesimi sulla media del 2020. Ai prezzi attuali del gasolio i costi di gestione di un camion aumentano di 9.300 euro l’anno secondo i calcoli di CNA Fita, pari a un impatto del 7% dei valori indicativi dei costi di esercizio.

Il caro-carburante è ancora più pesante per i veicoli green. Un camion a metano deve sopportare un rincaro del carburante dell’86,60% che si traduce in un aumento di spesa di oltre 18mila euro l’anno.

“Un paradosso che penalizza le imprese che hanno effettuato investimenti green”. Nelle ultime settimane il costo medio del metano per autotrazione ha superato 1,81 euro/Kg . Senza gli interventi richiesti per molte imprese sarà una scelta obbligata quella di fermare i veicoli a causa dei costi insostenibili.

Matera, 21 gennaio 2022